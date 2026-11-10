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Право

Двум госархивам присвоен статус "Национальный": указ президента

Архив Президента РК, Архив Президента Республики Казахстан, архивохранилища, архивохранилище, хранилище документов, госархив, госархивы, государственный архив, государственные архивы, фото - Новости Zakon.kz от 10.11.2026 10:32 Фото: akorda.kz
Глава государства подписал указ от 19 октября 2026 года о присвоении статуса "Национальный" ряду организаций Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным учреждениям "Национальный архив Республики Казахстан" и "Центральный государственный архив" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК", – говорится в документе.

Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
Обозреватель отдела "Право"
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