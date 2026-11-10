Двум госархивам присвоен статус "Национальный": указ президента

Фото: akorda.kz

Глава государства подписал указ от 19 октября 2026 года о присвоении статуса "Национальный" ряду организаций Министерства культуры и информации РК, сообщает Zakon.kz.

"Присвоить статус "Национальный" республиканским государственным учреждениям "Национальный архив Республики Казахстан" и "Центральный государственный архив" Комитета архивов, документации и книжного дела Министерства культуры и информации РК", – говорится в документе. Указ вводится в действие с 1 января 2027 года.

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