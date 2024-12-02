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Влюбленные Моника Беллуччи и Тим Бёртон произвели фурор в Марракеше

Кинофестиваль, фото - Новости Zakon.kz от 02.12.2024 05:45 Фото: Instagram/marrakechfilmfestival
30 ноября и 1 декабря звездная пара вызвала восторг своим появлением на 21-м Марракешском кинофестивале, сообщает Zakon.kz.

Перед показом фильма "Безмолвное братство" они вместе появились на красной дорожке кинофестиваля. Актриса была одета в платье со сборкой на груди и с бархатной накидкой. Моника дополнила образ черными туфлями на платформе и сумкой. А Бёртон выглядел элегантно в классическом костюме из черного пиджака, рубашки в горошек и строгих брюк.

60-летняя актриса и 66-летний режиссер вместе уже два года. Комментаторы оценили идиллию и гармонию пары:

  • он как будто давно был в нее влюблен;
  • Тиму Бёртону, заставляющему улыбаться и смущаться такую женщину, наше уважение!
"Я просто мечтал бы застрять в лифте с Моникой Беллуччи. Она такая красивая – с ума можно сойти!" – признавался Бёртон в далеком 2013 году, когда едва был знаком с Беллуччи.

Днями ранее Бен Аффлек воссоединился с бывшей супругой.

Алия Абди
Белуччи Моника Бертон Тим 2024 год Кинофестивали Кино Семья Любовь Отношения
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