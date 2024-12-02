Влюбленные Моника Беллуччи и Тим Бёртон произвели фурор в Марракеше
Фото: Instagram/marrakechfilmfestival
30 ноября и 1 декабря звездная пара вызвала восторг своим появлением на 21-м Марракешском кинофестивале, сообщает Zakon.kz.
Перед показом фильма "Безмолвное братство" они вместе появились на красной дорожке кинофестиваля. Актриса была одета в платье со сборкой на груди и с бархатной накидкой. Моника дополнила образ черными туфлями на платформе и сумкой. А Бёртон выглядел элегантно в классическом костюме из черного пиджака, рубашки в горошек и строгих брюк.
60-летняя актриса и 66-летний режиссер вместе уже два года. Комментаторы оценили идиллию и гармонию пары:
- он как будто давно был в нее влюблен;
- Тиму Бёртону, заставляющему улыбаться и смущаться такую женщину, наше уважение!
"Я просто мечтал бы застрять в лифте с Моникой Беллуччи. Она такая красивая – с ума можно сойти!" – признавался Бёртон в далеком 2013 году, когда едва был знаком с Беллуччи.
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