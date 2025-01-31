"Нет никаких ожиданий": Асель Садвакасова высказалась в день своего 40-летия

Сегодня, 31 января 2025 года, казахстанская актриса Асель Садвакасова отмечает юбилей. Ей исполнилось 40 лет. По этому поводу она написала большой пост, обращенный к себе и своим многочисленным поклонникам, сообщает Zakon.kz.

Певица разместила веселый ролик, в кадре которого в воздушном платье шагает по набережной.

"Сегодня мой день рождения. Я так люблю этот день и с большим трепетом его жду каждый год. В этом году, особенно. У меня новый переход, мне исполняется 40 и я в предвкушении и приятном волнении вступаю в новую главу моей жизни. Впервые нет никаких ожиданий и конкретных целей, а открывается большое доверие к самой себе, своей жизни, Богу, миру, людям". Асель Садвакасова

Далее она отметила, что является счастливым человеком, ведь ее окружает так много замечательных людей.

"Буду весь день получать поздравления и читать внимательно каждое ваше пожелание, пропускать через сердце и верю, что все самое доброе сбудется. И пусть каждое ваше пожелание вернется вам в миллион раз больше. Давайте праздновать жизнь". Асель Садвакасова

Комментаторы желают знаменитости счастья и отмечают, что выглядит она гораздо моложе.

В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.