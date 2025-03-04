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Культура и шоу-бизнес

Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами

Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами, фото - Новости Zakon.kz от 04.03.2025 13:07 Фото: Instagram/asselsadvakassova
Казахстанская актриса Асель Садвакасова с недавних пор проживает в крупнейшем городе Америки – Майами. 31 января 2025 года певице исполнилось 40 лет. Спустя месяц она решила поделиться снимками и эмоциями прошедшего мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация на странице Садвакасовой в Instagram была размещена 3 марта 2025 года. В кадре можно увидеть знаменитость в окружении друзей. Праздник они отметили, судя по всему, сначала в ресторане, а потом продолжили веселиться на яхте.

"Хочу оставить эти невероятно теплые воспоминания с моего дня рождения здесь", – гласит краткая подпись к посту.

Прежде всего, поклонницы оставили ряд комплиментов ее выбору нарядного платья. Кроме того, друзья вспомнили и написали, что "это было невероятно красиво и душевно".

  • Веет красотой, добротой и настоящей любовью.
  • Аселя! Ты – наш праздник! Любим тебя!
  • Классно, желаю вам оставаться такой же красивой.
  • Красота.
  • Как я вас обожаю.
  • Молодец, добилось всего, чего хотела.
  • Вы как цветок. Будьте счастливы, – отмечают пользователи после просмотра.

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В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах, она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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