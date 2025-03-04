Асель Садвакасова показала, как помпезно отметила 40-летие в Майами

Казахстанская актриса Асель Садвакасова с недавних пор проживает в крупнейшем городе Америки – Майами. 31 января 2025 года певице исполнилось 40 лет. Спустя месяц она решила поделиться снимками и эмоциями прошедшего мероприятия, сообщает Zakon.kz.

Новая публикация на странице Садвакасовой в Instagram была размещена 3 марта 2025 года. В кадре можно увидеть знаменитость в окружении друзей. Праздник они отметили, судя по всему, сначала в ресторане, а потом продолжили веселиться на яхте.

"Хочу оставить эти невероятно теплые воспоминания с моего дня рождения здесь", – гласит краткая подпись к посту.

Прежде всего, поклонницы оставили ряд комплиментов ее выбору нарядного платья. Кроме того, друзья вспомнили и написали, что "это было невероятно красиво и душевно".

Веет красотой, добротой и настоящей любовью.

Аселя! Ты – наш праздник! Любим тебя!

Классно, желаю вам оставаться такой же красивой.

Красота.

Как я вас обожаю.

Молодец, добилось всего, чего хотела.

Вы как цветок. Будьте счастливы, – отмечают пользователи после просмотра.

В конце 2024 года Садвакасова сделала громкое заявление о семейной жизни. Как оказалось, певица развелась с мужем, который младше ее на семь лет. Подробно о том, как они пришли к этому решению и своих чувствах, она рассказала в многочисленных Stories. Также она поведала, что на время переехала в США, где пытается найти себя.