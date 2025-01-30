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Культура и шоу-бизнес

Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах

Пригожин резко ответил экс-супругу Валерии, который обвинил певицу в изменах, фото - Новости Zakon.kz от 30.01.2025 16:18 Фото: Instagram/valeriya
В Сети вспомнили о книге первого мужа российской певицы Валерии – саратовского музыканта Леонида Ярошевского, в которой он обвинил бывшую возлюбленную в изменах. На это отреагировал нынешний супруг артистки – музыкальный продюсер Иосиф Пригожин, сообщает Zakon.kz.

В беседе с 360.ru третий муж Валерии отметил, что Ярошевский поступил не по-мужски, но, как говорится, "у каждого Абрама своя программа".

"Знаете, жизнь через год уже становится другой, а тут прошло столько лет, понимаете. Я не знаю… Я вообще не понимаю, зачем это надо было делать. Ну, хотелось ему историю своей любви рассказать, ну…", – сказал 55-летний Иосиф.

Он уверен, что жить вот так – с постоянной обидой на кого-то – просто нельзя.

"Ну сделал и сделал. Никакой реакции не будет. У нас альбом выходит, сингл, есть чем заниматься вместо того, чтобы комментировать страдания Ярошевского", – подчеркнул Пригожин.

Экс-супруг в своей книге обвинил певицу в изменах с продюсером Александром Шульгиным. По словам Ярошевского, его "жизнь потеряла смысл", когда он узнал об этом. Валерия и Леонид официально развелись в 1992 году.

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Ранее 56-летняя Валерия показала маму и раскрыла секрет ее долголетия.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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