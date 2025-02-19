56-летняя Валерия влюбила в себя подписчиков откровенным образом

Российская певица Валерия продолжает радовать поклонников прекрасным внешним видом. На этот раз в постановочном к новой песне танце актриса продемонстрировала свою женственность, сообщает Zakon.kz.

Видео 56-летняя звезда опубликовала в Instagram. На ролике она танцует под свой трек "Ураган". При этом наряд певицы явно нацелен на то, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры: облегающий боди и прозрачные лосины.

Видео вызвало шквал восторженных комментариев:

Есть итальянский художник по имени Карлотти, и он дал определение красоты, он сказал, что это сумма взаимодействующих элементов, так что не надо ничего добавлять отнимать или менять. Это вы, Валерия.

Сколько красоты, нежности, сексуальности в этой хрупкой девушке.

Шикарный образ!

Великолепная.

Женщина без возраста.

Моя лебедушка, ты так красива и желанна.

Вау, какой красивой голос, шикарная фигура.

Отметим, что не первый раз Валерия решается на такой образ. В клипе к песне, которую она поет на видео, артистка примерила "голый" образ.

Валерия, можно сказать, пропагандирует занятия спортом. Она периодически выкладывает видео из спортивного зала.