56-летняя Валерия влюбила в себя подписчиков откровенным образом
Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия продолжает радовать поклонников прекрасным внешним видом. На этот раз в постановочном к новой песне танце актриса продемонстрировала свою женственность, сообщает Zakon.kz.
Видео 56-летняя звезда опубликовала в Instagram. На ролике она танцует под свой трек "Ураган". При этом наряд певицы явно нацелен на то, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры: облегающий боди и прозрачные лосины.
Видео вызвало шквал восторженных комментариев:
- Есть итальянский художник по имени Карлотти, и он дал определение красоты, он сказал, что это сумма взаимодействующих элементов, так что не надо ничего добавлять отнимать или менять. Это вы, Валерия.
- Сколько красоты, нежности, сексуальности в этой хрупкой девушке.
- Шикарный образ!
- Великолепная.
- Женщина без возраста.
- Моя лебедушка, ты так красива и желанна.
- Вау, какой красивой голос, шикарная фигура.
Отметим, что не первый раз Валерия решается на такой образ. В клипе к песне, которую она поет на видео, артистка примерила "голый" образ.
Валерия, можно сказать, пропагандирует занятия спортом. Она периодически выкладывает видео из спортивного зала.
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