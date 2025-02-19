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Культура и шоу-бизнес

56-летняя Валерия влюбила в себя подписчиков откровенным образом

Валерия, откровенный наряд, песня, образ, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:01 Фото: Instagram/valeriya
Российская певица Валерия продолжает радовать поклонников прекрасным внешним видом. На этот раз в постановочном к новой песне танце актриса продемонстрировала свою женственность, сообщает Zakon.kz.

Видео 56-летняя звезда опубликовала в Instagram. На ролике она танцует под свой трек "Ураган". При этом наряд певицы явно нацелен на то, чтобы подчеркнуть достоинства ее фигуры: облегающий боди и прозрачные лосины.

Видео вызвало шквал восторженных комментариев:

  • Есть итальянский художник по имени Карлотти, и он дал определение красоты, он сказал, что это сумма взаимодействующих элементов, так что не надо ничего добавлять отнимать или менять. Это вы, Валерия.
  • Сколько красоты, нежности, сексуальности в этой хрупкой девушке.
  • Шикарный образ!
  • Великолепная.
  • Женщина без возраста.
  • Моя лебедушка, ты так красива и желанна.
  • Вау, какой красивой голос, шикарная фигура.

Отметим, что не первый раз Валерия решается на такой образ. В клипе к песне, которую она поет на видео, артистка примерила "голый" образ.

Валерия, можно сказать, пропагандирует занятия спортом. Она периодически выкладывает видео из спортивного зала.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
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