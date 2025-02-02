#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Культура и шоу-бизнес

Шер стала звездой рекламной кампании известного бренда

Реклама, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 07:00 Фото: Instagram/cher
Икона поп-музыки Шер стала звездой новой рекламной кампании сервиса доставки еды Uber Eats, сообщает Zakon.kz.

В ролике 78-летняя певица возвращается к своим классическим хитам, напевая слова песни If I Could Turn Back Time, выпущенной в 1989 году. И по сюжету она пытается найти машину времени через приложение доставки еды, пытаясь вернуться в 80-е годы ее блестящей карьеры. Но желания певицы приводят к неожиданным последствиям: вместо того, чтобы оказаться в желаемом времени, она попадает в деревню 1680 года.

Жители села, увидев Шер, начинают ее осматривать и комментировать, недоумевая, почему она выглядит "одновременно и молодой, и старухой".

"Я не ведьма, я – икона!" – произносит она на их обвинения в колдовстве.

Данная реплика делает акцент на уникальности и харизме Шер, которую она несет в себе на протяжении всей своей музыкальной карьеры.

На днях теще принца Уильяма исполнилось 70 лет.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась в фильме "Леопард"
Культура и шоу-бизнес
04:44, 02 февраля 2025
Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась в фильме "Леопард"
Официантка из Нью-Йорка раскритиковала поведение дочери Джуда Лоу
Культура и шоу-бизнес
03:44, 02 февраля 2025
Официантка из Нью-Йорка раскритиковала поведение дочери Джуда Лоу
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: