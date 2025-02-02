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Культура и шоу-бизнес

Актриса сериала "Кухня" обрушилась с критикой на фильм "Анора"

Фильм, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 07:30 Фото: Instagram/kuzmummy
Известная по сериалу "Кухня" Ольга Кузьмина обрушилась с критикой на фильм "Анора", "Оскар" и Юру Борисова, сообщает Zakon.kz.

31 января в своем Telegram-канале она написала, что картина слабая, а в роли Юры нет ничего выдающегося для номинации на престижную премию. Со слов актрисы, премия "Оскар" и Каннский кинофестиваль всегда были "высшим стандартом" в оценке кинопроизводства. И если они называли какой-то фильм лучшим, то это чаще всего не вызывало сомнений.

"А сегодня? Они хотят сказать, что лучше "Аноры" за этот год не было фильмов?" – задается вопросом актриса.

Дальше Кузьмина продолжила рассуждать о том, что все артисты в фильме сыграли замечательно и каждый абсолютно точно на своем месте. Она даже отметила профессионализм и талант Юры Борисова.

"Но мне просто непонятно, почему именно эта маленькая, не до конца раскрытая со сценарной точки зрения роль получила номинацию? Что в ней такого?" – продолжила вопрошать Кузьмина.

Со слов актрисы, сама она не мечтает об "Оскаре" и убеждена, что важнее народная любовь. И ее у актрисы, судя по комментариям подписчиков, в достатке.

"Лучше быть узнаваемой по тегу "рыженькая из "Кухни", – вторят Ольге преданные фанаты.

А вот актрисы фильма "Ангелы Чарли", наоборот, воссоединились, чтобы поздравить Деми Мур с номинацией на "Оскар".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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