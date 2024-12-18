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Культура и шоу-бизнес

Опять врет: Алсу обрушилась с критикой на экс-супруга и его адвоката

Опять врет: Алсу обрушилась с критикой на экс-супруга и его адвоката, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 19:19 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу 18 декабря обрушилась с резкой критикой в адрес экс-супруга Яна Абрамова и его адвоката Александра Добровинского, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артистка обвинила обоих во лжи. 

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно #врет и выставляет себя и его на посмешище. Эти заказные статьи, глупые высказывания, зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному – начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму – подумать все-таки об уходе на пенсию", – написала Алсу.

Также она подчеркнула, что слухи о романе Яна Абрамова с ее подругой Яной Юханановой – "абсолютная выдумка". 


"Фотография, которую все обсуждают в Сети, сделана мной лично пару лет назад. Второй человек на этой фотографии решил подпортить репутацию девушки просто за то, что она поддержала меня в моих решениях. Перестаньте, пожалуйста, распространять ложную информацию. Он опять #врет", – заключила Алсу.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы экс-супруга, внес новую интригу. В одном из интервью он намекнул на наличие у Алсу избранника. Кроме того, в историю вмешали и подругу артистки – Яну Юхананову. Ей пришлось оправдываться за слухи о ее возможном романе с бизнесменом Абрамовым.

Айсулу Омарова
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