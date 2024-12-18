Опять врет: Алсу обрушилась с критикой на экс-супруга и его адвоката

Российская певица Алсу 18 декабря обрушилась с резкой критикой в адрес экс-супруга Яна Абрамова и его адвоката Александра Добровинского, сообщает Zakon.kz.

На своей странице в Instagram артистка обвинила обоих во лжи.

"Мне кажется, доверитель не понимает, что адвокат оказывает ему медвежью услугу. Он постоянно #врет и выставляет себя и его на посмешище. Эти заказные статьи, глупые высказывания, зачем это надо взрослым мужчинам? Для кого этот цирк? Мой совет одному – начать новый год с того, что перестать обижать женщин. Второму – подумать все-таки об уходе на пенсию", – написала Алсу.

Также она подчеркнула, что слухи о романе Яна Абрамова с ее подругой Яной Юханановой – "абсолютная выдумка".





"Фотография, которую все обсуждают в Сети, сделана мной лично пару лет назад. Второй человек на этой фотографии решил подпортить репутацию девушки просто за то, что она поддержала меня в моих решениях. Перестаньте, пожалуйста, распространять ложную информацию. Он опять #врет", – заключила Алсу.

Ранее сообщалось, что адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы экс-супруга, внес новую интригу. В одном из интервью он намекнул на наличие у Алсу избранника. Кроме того, в историю вмешали и подругу артистки – Яну Юхананову. Ей пришлось оправдываться за слухи о ее возможном романе с бизнесменом Абрамовым.