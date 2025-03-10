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Культура и шоу-бизнес

В рекламу фильма "Анора" вложили 18 млн долларов

На рекламу &quot;Аноры&quot; вложили 18 млн долларов, фото - Новости Zakon.kz от 10.03.2025 07:30 Фото: Instagram/anorafilm
Студия Neon потратила на рекламную кампанию "Аноры" 18 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Со слов гендиректора дистрибьютора Тома Куинна, это в три раза больше бюджета фильма. Мировые сборы "Аноры" оказались невнушительными. Фильм собрал 41,6 млн долларов. При этом для его раскрутки деньги потратили на:

  • печатную, сетевую и телевизионную рекламу;
  • выпуск DVD-дисков для членов Американской академии, голосующих на "Оскаре".

При этом фильм хорошо стартовал на стримингах. По словам Куинна, фильм занял первые места на платформах Apple и Amazon, что уже "колоссально".

"Анора" победила на "Оскаре" в пяти номинациях, в том числе "Лучший фильм". Исполнительница главной роли Майки Мэдиссон получила статуэтку за лучшую женскую роль.

А вот некогда скандальная лента "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне получила продолжение.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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