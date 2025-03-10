В рекламу фильма "Анора" вложили 18 млн долларов

Студия Neon потратила на рекламную кампанию "Аноры" 18 млн долларов, сообщает Zakon.kz.

Со слов гендиректора дистрибьютора Тома Куинна, это в три раза больше бюджета фильма. Мировые сборы "Аноры" оказались невнушительными. Фильм собрал 41,6 млн долларов. При этом для его раскрутки деньги потратили на:

печатную, сетевую и телевизионную рекламу;

выпуск DVD-дисков для членов Американской академии, голосующих на "Оскаре".

При этом фильм хорошо стартовал на стримингах. По словам Куинна, фильм занял первые места на платформах Apple и Amazon, что уже "колоссально".

"Анора" победила на "Оскаре" в пяти номинациях, в том числе "Лучший фильм". Исполнительница главной роли Майки Мэдиссон получила статуэтку за лучшую женскую роль.

А вот некогда скандальная лента "Покидая Неверленд" о Майкле Джексоне получила продолжение.