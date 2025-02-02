"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"

Кэмерон Диас, Люси Лью, Дрю Бэрримор и Деми Мур воссоединились по видеосвязи для поздравления Мур с номинацией на премию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

62-летняя актриса в этом году впервые стала номинанткой на одну из самых престижных мировых кинопремий. Ее номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме "Субстанция". Отрывок из воссоединения звездного квартета Мур опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы так гордимся тобой! Твоя игра, твое мастерство, оно всегда было в тебе и в каждой твоей роли. В силе, которую ты демонстрируешь на камеру,так много ранимости", – сказали коллеги Деми по фильму "Ангелы Чарли".

Фото: Х/thelegacyofnerd

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