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Культура и шоу-бизнес

"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"

Ангелы Чарли, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 06:30 Фото: Х/Variety
Кэмерон Диас, Люси Лью, Дрю Бэрримор и Деми Мур воссоединились по видеосвязи для поздравления Мур с номинацией на премию "Оскар", сообщает Zakon.kz.

62-летняя актриса в этом году впервые стала номинанткой на одну из самых престижных мировых кинопремий. Ее номинировали на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль" за главную роль в фильме "Субстанция". Отрывок из воссоединения звездного квартета Мур опубликовала на своей странице в Instagram.

"Мы так гордимся тобой! Твоя игра, твое мастерство, оно всегда было в тебе и в каждой твоей роли. В силе, которую ты демонстрируешь на камеру,так много ранимости", – сказали коллеги Деми по фильму "Ангелы Чарли".
Фото: Х/thelegacyofnerd

А дочь Моники Беллуччи снялась в сериале "Леопард".

Фото Алия Абди
Алия Абди
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