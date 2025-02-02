Сергей Лазарев поделился атмосферными кадрами из Перу

Популярный российский исполнитель продолжает путешествовать по Южной Америке и делиться с поклонниками самобытными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На днях Лазарев побывал на священном озере инков Титикака. Будучи в Перу певец приобрел шапку и пончо из альпаки, сфотографировался с местными жителями и ознакомился с их бытом и культурными традициями.

Фото: Instagram/lazarevsergey

"Тут говорят на древних языках индейцев – кечуа и аймара. Очень красочная внешность и совсем не такая яркая жизнь", – зафиксировал в Instagram свои наблюдения путешественник Лазарев.

Фото: Instagram/lazarevsergey

Певец недоумевает, как с одной стороны им удается сохранять традиции, а с другой – жить в реалиях и возможностях 21 века.

"Здесь явно перекос к первому", – грустно констатировал певец.

Фото: Instagram/lazarevsergey

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