Сергей Лазарев поделился атмосферными кадрами из Перу
Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский исполнитель продолжает путешествовать по Южной Америке и делиться с поклонниками самобытными фотографиями, сообщает Zakon.kz.
На днях Лазарев побывал на священном озере инков Титикака. Будучи в Перу певец приобрел шапку и пончо из альпаки, сфотографировался с местными жителями и ознакомился с их бытом и культурными традициями.
Фото: Instagram/lazarevsergey
"Тут говорят на древних языках индейцев – кечуа и аймара. Очень красочная внешность и совсем не такая яркая жизнь", – зафиксировал в Instagram свои наблюдения путешественник Лазарев.
Фото: Instagram/lazarevsergey
Певец недоумевает, как с одной стороны им удается сохранять традиции, а с другой – жить в реалиях и возможностях 21 века.
"Здесь явно перекос к первому", – грустно констатировал певец.
Фото: Instagram/lazarevsergey
А дочь звездных родителей Дева Кассель стала героиней нового сериала. Причем она снялась в нем вместе со своим бойфрендом.
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