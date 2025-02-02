#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Налоги
#Недвижимость
#Погода
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
-8°
$
518.14
537.57
5.27
Культура и шоу-бизнес

Сергей Лазарев поделился атмосферными кадрами из Перу

Перу, фото - Новости Zakon.kz от 02.02.2025 08:40 Фото: Instagram/lazarevsergey
Популярный российский исполнитель продолжает путешествовать по Южной Америке и делиться с поклонниками самобытными фотографиями, сообщает Zakon.kz.

На днях Лазарев побывал на священном озере инков Титикака. Будучи в Перу певец приобрел шапку и пончо из альпаки, сфотографировался с местными жителями и ознакомился с их бытом и культурными традициями.

Фото: Instagram/lazarevsergey

"Тут говорят на древних языках индейцев – кечуа и аймара. Очень красочная внешность и совсем не такая яркая жизнь", – зафиксировал в Instagram свои наблюдения путешественник Лазарев.
Фото: Instagram/lazarevsergey

Певец недоумевает, как с одной стороны им удается сохранять традиции, а с другой – жить в реалиях и возможностях 21 века.

"Здесь явно перекос к первому", – грустно констатировал певец.
Фото: Instagram/lazarevsergey

А дочь звездных родителей Дева Кассель стала героиней нового сериала. Причем она снялась в нем вместе со своим бойфрендом.

Фото Алия Абди
Алия Абди
Поделиться новостью
Читайте также
Актриса сериала "Кухня" обрушилась с критикой на фильм "Анора"
Культура и шоу-бизнес
07:30, Сегодня
Актриса сериала "Кухня" обрушилась с критикой на фильм "Анора"
Шер стала звездой рекламной кампании известного бренда
Культура и шоу-бизнес
07:00, Сегодня
Шер стала звездой рекламной кампании известного бренда
"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"
Культура и шоу-бизнес
06:30, Сегодня
"Ангелы Чарли" воссоединились для поздравления Деми Мур с номинацией на "Оскар"
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: