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Сергей Лазарев поделился редким фото с мамой в честь ее дня рождения

Сергей Лазарев праздник мама фото, фото - Новости Zakon.kz от 31.10.2024 15:15 Фото: Instagram/lazarevsergey
41-летний российский исполнитель Сергей Лазарев поделился редкой совместной фотографией с мамой. Причиной этого стал праздник в их семье. Мама певца отмечает день рождения, сообщает Zakon.kz.

Публикацию экс-участник поп-группы Smash!! разместил 31 октября 2024 года на странице в Instagram. В публичном обращении Лазарев признался маме в любви.


"Мамуля, любимая! С днем рождения! Будь здорова, будь счастлива! Я тебя очень люблю. Спасибо тебе за все! Я всегда рядом", – говорится в описании.

Комментаторы активно присоединились к поздравлению мамы своего кумира и пожелали ей долгих лет жизни.

Ранее казахстанская певица Молдир Ауелбекова вызвала шквал комплиментов и добрых отзывов от подписчиков, поделившись с ними семейными снимками.

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