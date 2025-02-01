Дочь Моники Белуччи и Венсана Касселя снялась в фильме "Леопард"

Дочь звездных родителей Дева Кассель стала героиней нового сериала, снятого по роману Джузеппе Томази де Лампудуза, сообщает Zakon.kz.

Не углубляясь в сюжет многие сразу обратили внимание, что помимо самой Девы, в фильме снялся ее 25-летний бойфренд Сол Нанни. Что касается сериала, то действие в нем происходит на Сицилии во времена объединения разрозненных княжеств в одно королевство.

В центре сюжета – дон Фабрицио Салина, которого новое время вынуждает поступиться своими принципами. Фабрицио оказывается перед сложным выбором: согласиться на брак между богатой девушкой и своим племянником Танкреди ради благосостояния семьи или позволить своей дочери по любви выйти замуж за Танкреди.

Стоит отметить, что после актерской игры Лили-Роуз Депп в "Носферату", появление в кино Девы Кассель многие критики уже воспринимают с иронией. Сериал выйдет 5 марта выйдет на Netflix.

Даже не будучи актрисой дочь Джуда Лоу, после публикации обслуживавшей ее официантки, стала мишенью хейтеров в социальной сети Х.