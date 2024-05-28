Димаш Кудайберген рассказал об интересном опыте

Известный казахстанский исполнитель Димаш Кудайберген 28 мая 2024 года рассказал об интересном опыте при съемках клипа на песню Smoke, сообщает Zakon.kz.

В Instagram артист, обращаясь к своим поклонникам, заявил, что 29 мая в 20:00 по времени Астаны на его YouTube-канале состоится премьера музыкального видео на песню Smoke.

"Наша новая работа является коллаборацией американских и казахстанских клипмейкеров. Это был интересный опыт и, думаю, вам понравится наша история. Жду вас всех на моем YouTube-канале, приятного просмотра!" – написал Димаш Кудайберген.

Фолловеры Димаша отметили, что с нетерпением ждут выхода клипа.

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О том, что у Димаша Кудайбергена вышла новая песня на английском языке под названием Smoke, стало известно 26 апреля 2024 года. А 26 мая артист анонсировал выход клипа на эту композицию.