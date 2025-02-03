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Культура и шоу-бизнес

В Алматы суд над Алмасом Кишкенбаевым перенесли

В Алматы перенесли суд над Алмасом Кишкенбаевым, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 19:24 Фото: Instagram/a.kishkenbaev
В Алматы суд над певцом Алмасом Кишкенбаевым, ставшим популярным после победы в SuperStar KZ, перенесли на другой день, передает корреспондент Zakon.kz.

Ранее сообщалось, что процесс будет закрытым из-за того, что потерпевшим является подросток.

"Процесс отложен, причина неизвестна, в связи с тем, что он проходит в закрытом режиме", – сообщили корреспонденту Zakon.kz в пресс-службе Алматинского городского суда в понедельник.

Отметим, что первым информацию о неприятной ситуации с мужчиной по имени Алмас Кишкенбаев обнародовал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. По его словам, тот заказал доставку трех бутылок пива. Заказ отработал курьер-школьник 2007 г. р. В 21:00 он забрал товар из магазина и привез его заказчику.

"Как рассказал 17-летний юноша, пиво заказал мужчина лет 40. Он забрал алкоголь, а потом предложил курьеру выпить его вместе. Более того, в этот момент мужчина то ли попытался, то ли схватил 11-классника за интимное место", – написал журналист.

Подросток в недоумении сразу отправился домой и рассказал все отцу, а тот написал заявление на Алмаса Кишкенбаева в правоохранительные органы.

31 января дело оказалось в производстве Специализированного межрайонного суда по адмправонарушениям Алматы. Певца обвиняют по ч. 1 ст. 434 ("Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц") КоАП РК.

Если вина Алмаса Кишкенбаева будет доказана, то ему грозит штраф в размере 20 МРП (78 640 тенге) либо арест до 15 суток.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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