Почему Алмаса Кишкенбаева судили за хулиганство, а не за сексуальные приставания

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Казахстан Динара Закиева рассказала, почему певца Алмаса Кишкенбаева судили за хулиганство, а не за сексуальные приставания, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила, что летом прошлого года в Уголовный кодекс были введены статьи, касающиеся приставания сексуального характера в отношении детей. По новой статье уже зарегистрировано 33 дела. Динара Закиева пояснила, почему певца Алмаса Кишкенбаева не привлекали по этой статье.

"По административной статье "хулиганство" его привлекли. У нас сейчас в Уголовном кодексе есть новая статья, касающаяся приставания сексуального характера к лицам, не достигшим 16 лет, предусматривает уголовную ответственность. А несовершеннолетнее лицо, по отношению к которому было совершено данное правонарушение, данные деяния, ему 17 лет", – сказала Динара Закиева.

Она отметила, что на этапе разработки законопроекта предлагалось ввести уголовную ответственность за приставания к детям до 18 лет, но в рамках заключения правительства и рассмотрения в Мажилисе возраст снизили до 16 лет.

Наказание по ст. 121-1 ("Приставание сексуального характера к лицам, не достигшим шестнадцатилетнего возраста") УК РК предусматривает до 50 суток ареста. Уголовный проступок охватывает деяния, касающиеся приставания, выраженного в прикосновениях или в устных или письменных сообщениях.

Ранее певца Алмаса Кишкенбаева подвергли административному аресту на 15 суток за приставание к подростку. Артист заказал доставку трех бутылок пива, которые ему привез курьер-школьник 2007 г. р. По словам юноши, мужчина забрал алкоголь, а потом предложил ему выпить вместе. Также подросток рассказал, что заказчик якобы домогался его. О произошедшем он рассказал отцу, который написал заявление в правоохранительные органы.