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Культура и шоу-бизнес

Дело Алмаса Кишкенбаева о приставаниях к курьеру рассмотрят в закрытом режиме в Алматы

Приставал к курьеру-подростку: дело Алмаса Кишкенбаева рассмотрят в закрытом режиме в Алматы, фото - Новости Zakon.kz от 03.02.2025 13:14 Фото: instagram/a.kishkenbaev
Певец Алмас Кишкенбаев оказался на скамье подсудимых. Его дело поступило в Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы. Однако процесс будет закрытым из-за того, что потерпевшим является подросток, сообщает Zakon.kz.

3 февраля в 17:00 Алмас Кишкенбаев предстанет перед судом. Первым информацию о неприятной ситуации с мужчиной по имени Алмас Кишкенбаев обнародовал журналист Михаил Козачков в своем Telegram-канале. По его словам, тот заказал доставку трех бутылок пива. Заказ отработал курьер-школьник 2007 года рождения. В девять вечера он забрал товар из магазина и привез его заказчику.

"Как рассказал 17-летний юноша, пиво заказал мужчина лет 40. Он забрал алкоголь, а потом предложил курьеру выпить его вместе. Более того, в этот момент мужчина то ли попытался, то ли схватил 11-классника за интимное место", – написал журналист.

Подросток в недоумении сразу отправился домой и рассказал все отцу, а тот написал заявление на Алмаса Кишкенбаева в правоохранительные органы.

31 января дело оказалось в производстве Специализированного межрайонного суда по адмправонарушениям. Певца обвиняют по ст. 434 ч. 1 КоАП "Нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц".

Участники процесса извещены и должны прибыть в суд вечером 3 февраля. Из-за того, что потерпевшей стороной является несовершеннолетнее лицо, принято решение провести заседание в закрытом режиме.

Если вина Алмаса Кишкенбаева будет доказана, то ему грозит штраф в размере 20 МРП либо арест до 15 суток.

Певец прославился после победы в первом сезоне проекта Superstar KZ в 2004 году.

9 января 2024 года Специализированный межрайонный суд по административным правонарушениям Алматы рассмотрел дело в отношении другого артиста – Рахата Турлыханова. Как следовало из материалов следствия, в декабре 2023 года Турлыханов устроил дома скандал и нанес своей супруге побои.

Фото Сахибам Садырова
Сахибам Садырова
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