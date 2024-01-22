58-летняя Ирина Безрукова похвасталась фигурой

Российская актриса театра Ирина Безрукова опубликовала кадры со спортивного зала. Телеведущая предстала перед публикой в обтягивающем комбинезоне, сообщает Zakon.kz.

В подписи к публикации Безрукова пошутила, что подписчики вряд ли видели ее в таком виде.

"В школьные годы я занималась легкой атлетикой, при этом тренировки были очень серьезные, у нас только разминка составляла 11 км… В разные периоды жизни я регулярно пробовала возвращаться спорт, но ни один из его видов не оказался мне подходящим. Поднимать тяжести, бегать или прыгать я больше уже не хочу. И кубики на животе мне совсем не нужны, так как это не будет уместно в тех ролях, которые мне чаще всего предлагают". Ирина Безрукова

Далее она отметила, что сейчас находится в поиске нового направления, чтобы он был приятным и органичным.

После увиденного комментаторы закидали артистку комплиментами.

Безрукова ведет здоровый образ жизни, абсолютно исключает алкоголь и табак.

15 лет была замужем за народным артистом России Сергеем Безруковым.

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