Пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке
Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова восхитила подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.
Накануне, 16 февраля 2025 года, пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото в розовой шубе, белой шапке и похвасталась красной сумкой в виде сердца.
"Есть одна вещь, которая идет каждой девушке! Улыбка!" – написала под снимком Татьяна.
Поклонницы согласились с Брухуновой, и в очередной раз закидали комплиментами по поводу наряда:
- "Сочетание красного и розового – отдельный вид радости!"
- "Ой, красота какая! Несколько неожиданный цвет, но классно".
- "Ооо, Татьяна, это вы про себя! У вас улыбка очаровательная! Смотришь и улыбаешься в ответ!"
- "Вы очень классная девушка. Очень много вокруг вас людей которые вас не любят. Но я вами восхищаюсь. Жаль что вы не моя лучшая подруга".
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