Пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке

35-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова восхитила подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 16 февраля 2025 года, пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото в розовой шубе, белой шапке и похвасталась красной сумкой в виде сердца.

"Есть одна вещь, которая идет каждой девушке! Улыбка!" – написала под снимком Татьяна.

Поклонницы согласились с Брухуновой, и в очередной раз закидали комплиментами по поводу наряда:

"Сочетание красного и розового – отдельный вид радости!"

"Ой, красота какая! Несколько неожиданный цвет, но классно".

"Ооо, Татьяна, это вы про себя! У вас улыбка очаровательная! Смотришь и улыбаешься в ответ!"

"Вы очень классная девушка. Очень много вокруг вас людей которые вас не любят. Но я вами восхищаюсь. Жаль что вы не моя лучшая подруга".

Материал по теме Лепса и его Аврору сравнили с парой Петросян – Брухунова

4 февраля 2025 года Татьяна Брухунова, которую часто осуждают за большую разницу в возрасте с мужем Евгением Петросяном и критикуют за вкус в одежде, обрушила гнев на хейтеров.