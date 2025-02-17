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Культура и шоу-бизнес

Пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке

Пятая жена Евгения Петросяна показала вещь, которая идет каждой девушке, фото - Новости Zakon.kz от 17.02.2025 11:08 Фото: Instagram/bruhunova
35-летняя российская блогерша и модница Татьяна Брухунова восхитила подписчиков в Instagram новой публикацией, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 16 февраля 2025 года, пятая жена 79-летнего Евгения Петросяна опубликовала фото в розовой шубе, белой шапке и похвасталась красной сумкой в виде сердца.

"Есть одна вещь, которая идет каждой девушке! Улыбка!" – написала под снимком Татьяна.

Поклонницы согласились с Брухуновой, и в очередной раз закидали комплиментами по поводу наряда:

  • "Сочетание красного и розового – отдельный вид радости!"
  • "Ой, красота какая! Несколько неожиданный цвет, но классно".
  • "Ооо, Татьяна, это вы про себя! У вас улыбка очаровательная! Смотришь и улыбаешься в ответ!"
  • "Вы очень классная девушка. Очень много вокруг вас людей которые вас не любят. Но я вами восхищаюсь. Жаль что вы не моя лучшая подруга".

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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