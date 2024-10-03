Жена Евгения Петросяна улетела из России

Жена 78-летнего Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отправилась в далекое путешествие – в Южно-Африканскую республику, сообщает Zakon.kz.

Этой информацией она поделилась в Instagram. По словам 35-летней супруги юмориста, она семь лет мечтала посетить Кейптаун (ЮАР).

"И вот так чудесно сложились обстоятельства, что мы с девчонками смогли скооперироваться и прилететь в ЮАР", – сообщила Брухунова.

По ее словам, путешествие длилось 18 часов и прошло на удивление легко. В Кейптауне она проведет девять дней.

"Я в ЮАР! Пока еще в шоке и сама не верю! Но мне ОЧЕНЬ нравится!" – эмоционально подписала Татьяна Брухунова фотографии.

Отметим, что лето жена Евгения Петросяна тоже провела весьма активно. В одной из своих публикаций она описала его: "яркое, веселое, насыщенное, рабочее, захватывающее и абсолютно счастливое".