Смерть Дэвида Линча шокировала курильщиков и заставила их бросить привычку

Курение усердно возвращалось через кино в моду – до тех пор, пока смерть американского режиссера Дэвида Линча от эмфиземы, не осложнила его привлекательность, сообщает Zakon.kz.

Как пишет The Guardian, Дэвид Линч был курильщиком. С "американским духом", постоянно запертым между его зубами, он представлял огонь и дым как магические текстуры в своих фильмах. Для Линча сигареты были буквально "священными": они создавали у него впечатление, будто он вдыхает мир, а затем выдыхает его обратно с невероятным изяществом.

Родившись в 1946 году – за 20 лет до того, как генеральный хирург США впервые заявил, что сигареты могут вызывать рак – Линч подкреплял "американский гламур" в своих фильмах.

Одиннадцать лет спустя, в своем последнем интервью журналу People, Линч рассказал, что поставленный ему в 2020 году диагноз эмфизема, хроническое заболевание легких, заставил его отказаться от одного из самых больших романов в его жизни.

Для Лидии Кислинг, писательницы и курильщика из Портленда, интервью Линча о прекращении курения было "мотивирующим". Начав курить в 15 лет, Килсинг была не в силах бросить привычку. Сейчас, в 40 лет, понимая, что ущерб, нанесенный ее легким, может быть необратимым, Кислинг сказала, что нашла интервью Линча отрезвляющим:

"Для меня он был гением жизни. Для меня было очень важно увидеть, как он бросил".

Когда тяга становится особенно сильной, Кислинг думает о том, как курение разрушило здоровье Линча.

Том Бардем, 27-летний британский экспат в Мельбурне, Австралия, также фанат Линча и курильщик, говорит, что стал свидетелем того, как люди в социальных сетях и в его жизни бросили курить после смерти Линча.

Ранее мы сообщали, что американский режиссер и сценарист Дэвид Линч скончался в возрасте 78 лет.

