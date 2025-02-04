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Культура и шоу-бизнес

Леди Гага выпустила новый клип

Клип, фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 07:27 Фото: Instagram/ladygaga
3 февраля обладательница статуэтки "Грэмми-2025" выпустила клип на сингл "Abracadabra", сообщает Zakon.kz.

Клип изобилует массовыми танцами и звучанием как во времена ее хита "Bad Romance". А сам трек станет частью альбома "Mayhem", который выйдет 7 марта.

В интервью Elle певица рассказала, что при создании костюмов команда старалась минимизировать излишнее производство. Например, центральный образ клипа – белый кружевной плащ был сделан из переработанных старых свадебных платьев, а костюмы танцоров – из стоковых тканей, которые долгое время хранились на складах.

А другая эпатажная певица, 78-летняя икона поп-музыки Шер стала звездой нового рекламного видео.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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