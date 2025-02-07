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Культура и шоу-бизнес

Звезда сериала "Две судьбы" столкнулся с полицейским автомобилем в Москве

Актер сериала &quot;Две судьбы&quot; столкнулся с полицейским автомобилем в Москве, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 19:57 Фото: Instagram/denismatrosov
Авария с участием российского актера Дениса Матросова и сотрудников ДПС в Москве попала на видео. На кадрах видно, что Porsche артиста не пропустил полицейский Hyundai, который ехал в погоне с сиренами и включенными мигалками, сообщает Zakon.kz.

Актер попал в ДТП с участием машины ДПС утром 7 февраля. Кадры видео опубликованы в Telegram-канал Shot.

На видео видно, что кроссовер актера сериалов "Две судьбы" и "Кармелита" вылетел на перекресток и столкнулся с полицейским авто. В этот момент сотрудники ДПС гнались за нарушителем.

Как пишет lenta, на семейный автомобиль Дениса Матросова и его жены Оксаны Рудич-Каструбиной за шесть лет было выписано 1238 штрафов на общую сумму около 1,2 миллиона рублей.

Ранее сообщалось о другом инциденте. В машине актера Гоши Куценко обнаружили тело убитой женщины. 

Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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