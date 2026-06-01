Шесть лет с открытыми глазами: история неудачной пластики в Китае

Жительница восточного Китая по фамилии Ван уже несколько лет пытается добиться справедливости после неудачной пластической операции на веках, которая, по ее словам, привела к тяжелым последствиям для здоровья и инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным South China Morning Post, осложнения начались сразу после процедуры: у пациентки возникла сильная боль, веки вывернулись наружу, а в глазах скопилась жидкость. Женщину экстренно доставили в крупную больницу, где врачи установили, что во время операции были повреждены слезные железы и выполнено некорректное хирургическое вмешательство. Медики рекомендовали дополнительные операции для исправления ситуации, однако полностью восстановить функцию век не удалось – глаза по-прежнему не смыкаются.

В 2022 году экспертиза в Китае признала состояние Ван инвалидностью девятого уровня. Позже выяснилось, что специалист, проводивший операцию, не имел медицинской лицензии, а сама клиника работала без разрешения. Заведение было закрыто спустя несколько месяцев.

По словам женщины, последствия операции привели к депрессии, бессоннице и социальной изоляции. Она подала иск против клиники и врача, однако до вынесения решения стороны заключили соглашение: Ван получила компенсацию в размере 850 тыс. юаней (около 61,4 млн тенге) и обязалась удалить публикации и не обращаться в СМИ или госорганы. При нарушении условий она должна была вернуть часть суммы.

Позже конфликт возобновился: стороны начали публиковать взаимные обвинения в интернете, после чего дело вновь дошло до суда. В итоге суд обязал Ван вернуть 400 тыс. юаней (28,9 млн тенге), сославшись на условия соглашения. Женщина не согласилась с решением и пыталась его оспорить, однако ее жалоба была отклонена.

История вызвала широкий общественный резонанс на фоне сообщений о других случаях тяжелых осложнений после косметических операций в Китае, включая летальные исходы и серьезные повреждения здоровья.

On the evening of the operation, Wang suffered from eye anguish, her eyelids turned inside out and there was a dramatic build-up of fluid inside her eyes.https://t.co/OfWvI7l93U — The Star (@staronline) May 31, 2026

Ранее в актауской клинике пластической хирургии "Касиет" прокомментировали смерть депутата областного маслихата 49-летнего Ербола Айтуова.