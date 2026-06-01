#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Мир

Шесть лет с открытыми глазами: история неудачной пластики в Китае

история пациентки из Китая, фото - Новости Zakon.kz от 01.06.2026 19:30 Фото: magnific.com
Жительница восточного Китая по фамилии Ван уже несколько лет пытается добиться справедливости после неудачной пластической операции на веках, которая, по ее словам, привела к тяжелым последствиям для здоровья и инвалидности, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным South China Morning Post, осложнения начались сразу после процедуры: у пациентки возникла сильная боль, веки вывернулись наружу, а в глазах скопилась жидкость. Женщину экстренно доставили в крупную больницу, где врачи установили, что во время операции были повреждены слезные железы и выполнено некорректное хирургическое вмешательство. Медики рекомендовали дополнительные операции для исправления ситуации, однако полностью восстановить функцию век не удалось – глаза по-прежнему не смыкаются.

В 2022 году экспертиза в Китае признала состояние Ван инвалидностью девятого уровня. Позже выяснилось, что специалист, проводивший операцию, не имел медицинской лицензии, а сама клиника работала без разрешения. Заведение было закрыто спустя несколько месяцев.

По словам женщины, последствия операции привели к депрессии, бессоннице и социальной изоляции. Она подала иск против клиники и врача, однако до вынесения решения стороны заключили соглашение: Ван получила компенсацию в размере 850 тыс. юаней (около 61,4 млн тенге) и обязалась удалить публикации и не обращаться в СМИ или госорганы. При нарушении условий она должна была вернуть часть суммы.

Позже конфликт возобновился: стороны начали публиковать взаимные обвинения в интернете, после чего дело вновь дошло до суда. В итоге суд обязал Ван вернуть 400 тыс. юаней (28,9 млн тенге), сославшись на условия соглашения. Женщина не согласилась с решением и пыталась его оспорить, однако ее жалоба была отклонена.

История вызвала широкий общественный резонанс на фоне сообщений о других случаях тяжелых осложнений после косметических операций в Китае, включая летальные исходы и серьезные повреждения здоровья.

Ранее в актауской клинике пластической хирургии "Касиет" прокомментировали смерть депутата областного маслихата 49-летнего Ербола Айтуова.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Гоар Аветисян показала последствия после пластики
22:06, 07 февраля 2025
Гоар Аветисян показала последствия пластики
Дрю Бэрримор, актрисы, пластика
01:50, 17 марта 2025
Дрю Бэрримор призналась, что сделала пластику в 17 лет
Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация
06:36, 26 сентября 2025
Многодетная мама из Актобе сильно пострадала после неудачного кесарева сечения
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: НОК РК
20:12, Сегодня
Анна Данилина не смогла выйти в полуфинал "Ролан Гаррос" - 2026
Фото: НОК РК
20:04, Сегодня
Тимофей Скатов пробился во второй круг топового турнира в Италии
Фото: WTA
19:58, Сегодня
44-летняя Серена Уильямс выступит на турнире в Лондоне
Фото: КХЛ
19:18, Сегодня
Женатый на казашке звёздный хоккеист из Канады Диц перешёл в "Сибирь"
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: