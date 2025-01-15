Красавица или чудовище: насколько казахстанцы помешаны на своей внешности

Пока в соцсетях женщинам и мужчинам продолжают приписывать все новые, порой совершенно абсурдные несовершенства, нестройные ряды фанатов бьюти-индустрии лишь растут. Zakon.kz разбирался, в какой момент жажда прекрасного превращается в опасную манию.

Тема бессмысленной и беспощадной гонки за вечной красой и молодостью ненова, она тянет к нам свои ядовитые побеги еще сквозь почву знакомых каждому "детских" сюжетов. Чего только герои не творили ради того, чтоб стать "на свете всех милее": и с отражающими поверхностями ругались, и волшебным волосам пели, и в кипяток ныряли – дикость, одним словом.

Впрочем, чем дальше в лес, тем страшнее сказка. Современные "королевы", "мачехи" и "цари", если судить по массовой культуре, предпочитают куда более забористые методы становления "лучшей версией себя – моложе, красивее, идеальнее". К счастью, пока обходится без "субстанции", но в ход пущено все – от изнуряющих голодовок и тренировок до острого скальпеля, сулящего трендовые нынче острые скулы и "лисьи" глаза, например.

Кстати, по словам пластического хирурга Виктора Глобы, именно операции на веках (блефаропластика) особенно популярны у наших соотечественников. За ними в народном топе следуют маммопластика (операция на молочных железах), подтяжки лица и ринопластика (исправление формы носа). Причем мужчины в последние годы тоже активно захаживают в гости к кудесникам, способным, как из глины, "вылепить" шедевр из их лица и тела.

"Если мы говорим про эстетические операции, то их делают исключительно с целью красоты и сохранения молодости. Безусловно, существуют тренды в эстетической хирургии, и мы им соответствуем. Следует отметить, что желание пациентов быть похожими на звезд присутствует. Количество пациентов у пластических хирургов постоянно растет. В среднем по миру прирост составляет 10% в год", – рассказал доктор.

Глоба уточнил, что знал множество пациентов, не ограничившихся одним вмешательством, и не видит в этом ничего зазорного. Вместе с тем отношение к излишне увлеченным, желающим делать себе какие-то "особые" операции личностям у врача прохладное.

Его коллега по цеху Агсана Сулейманова к списку пользующихся спросом услуг также добавила липосакцию (удаление жировых отложений), коррекцию ушей и интимную пластику.

"Любое преображение дарит людям уверенность в себе. Однако бывали пациенты, которые не могли остановиться. Мы с такими не работаем. Как специалист я вижу, что дальнейшие действия могут привести к нежелательным последствиям, и мы таким отказываем. Проще говоря, бывает, что уже нечего убирать", – поделилась пластический хирург.

И перед глазами невольно всплывает сцена из относительно нового, собравшего противоречивые отзывы критиков боди-хоррора: персонаж пытается выкачать из измученного тела жидкость, дарующую еще хоть денек жгучей привлекательности, но ресурс истощен досуха.

Так что же заставляет людей и в кино, и в жизни ставить внешность на пьедестале выше, казалось бы, главной ценности – здоровья?

Как считает клинический психолог Анастасия Абрамкина, в первую очередь желание уместить все свои килограммы и сантиметры в узких рамках общественных суждений:

"Начнем с того, что много лет до сегодняшнего дня стандарты красоты активно менялись и, как правило, не в пользу здоровья. Мы ведь помним, как долго сохранялся тренд на плоские животы, на торчащие кости, на тонкие ноги. И когда-то это осуждалось, считалось болезненным, а потом потихоньку превратилось в норму для большинства. Сейчас, когда в массы пытаются пропагандировать естественность, это так же поддается осуждению, только более агрессивно и жестко. Когда мы рассуждаем о помешательстве на внешности, мы можем говорить о многих вещах: самооценке, компенсаторных механизмах, синдроме дисморфофобии, тревожном расстройстве и так далее".

Масла в огонь подлили соцсети и доступность бьюти-индустрии. Из недр Instagram на пользователей томно взирают всевозможные звезды, блогеры и поборники "успешного успеха". И конечно, выставленная напоказ картинка так и сочится упругостями, совершенными пропорциями и глянцево-белозубыми улыбками. В результате мы смотримся будто бы не в экран смартфона, а в кривое зеркало, которое с напором злобной феи-крестной внушает нам: "Только прекрасные принцы и принцессы заслуживают свое долго и счастливо!".

Впрочем, где феи – там и тролли. Сетевые в данном случае.

"Важно, кто оставляет комментарии. Многие, наверное, замечали: симпатичная девушка с какой-то изюминкой во внешности записывает видео, и под этим видео осуждается практически все, от длины и цвета волос до широких скул, ногтей, носа, зубов... Так что самое страшное в социальных сетях – комментаторы. Не все могут противостоять огромному количеству негатива и осуждения", – говорит психолог.

Особенно людей, отважившихся поделиться с миром "себяшкой", безобидным роликом, любят пожурить за вес. Вес, разумеется, либо "лишний", либо "где бы взять запасной". То есть глаз требовательных анонимов не услаждают ни аристократичная худоба, ни пышные формы. А авторы неугодного контента между тем рискуют вынести из битвы с "диванными войсками" лишь пару-тройку новых комплексов. И хорошо, если без тяжких последствий в виде тех же расстройств пищевого поведения и серьезных проблем с самооценкой.

"Несомненно, и РПП, и одержимость внешностью – это то, что накладывается уже сверху на какую-то базу. То есть ранее уже имелись в пробелы в формировании здоровой самооценки как минимум. Люди с нарциссической травмой или нарциссическим расстройством могут быть подвержены зацикленности на внешности, но не всегда. Однако, если такой человек возведет себе это в сверхценную идею, то может дойти и до дисморфофобии. Дисморфофобия и дисморфомания – это как раз те самые синдромы, которые включают в себя идеи уродства и несовершенства своего тела. Говоря про дисморфофобию, мы имеем в виду, что человек будет видеть изъяны в себе, глядя в зеркало или на фотографии. Он априори не может оценить себя внешне в хорошую сторону. Вроде вот пластику носа сделал – так теперь подбородок не подходит. Исправил подбородок – теперь вес слишком большой для такого лица. В основе лежит страх, что окружающие заметят эти изъяны и будут унижать за них. А вот говоря про дисморфоманию, мы подразумеваем уже более серьезное расстройство, где своя уродливость становится бредовой идеей. Здесь уже нет сомнений, а есть четкая уверенность в том, что именно не так. Люди подсаживаются на скальпель и зачастую становятся жертвами хирургических манипуляций по собственной просьбе". Анастасия Абрамкина

Мы также задали специалисту вопрос: как понять, что увлеченность человека "тюнингом" приняла болезненные формы:

"Симптоматика может сигнализировать и о других расстройствах, но как вариант: до того, как человек подкопит финансов на хирурга или косметолога, он будет подручными средствами максимально пытаться спрятать свой изъян. Косметика, одежда, фильтры на фото, которые деформируют внешность. Кстати, такие люди очень не любят случайные фото, пытаются уйти из кадра под предлогом, что не так одеты, не так накрашены. Иногда человек может посвящать вас в свои планы и фантазии: если бы у него была бы достаточная сумма, он бы сделал какие-то операции без явных показаний. Это не будет звучать как "всю жизнь хочу уменьшить свой нос", это будет звучать как "я бы изменил форму лица, нос, удалил бы пару ребер, вставил импланты, виниры" и т.д. То есть речь будет идти про реконструкцию более чем 50% тела. Я сразу скажу, если вы с помощью косметологии поддерживаете лицо или остановились после какой-то хирургической операции, не стоит переживать. Вы ведь можете отличить алкоголика от человека, который выпивает исключительно по праздникам? Здесь примерно то же самое".

Прослеживается грустная ирония: как бы человечество ни гонялось за красотой, она остается неуловима, поскольку, как известно, субъективна и вообще "в глазах смотрящего".

Зато уловимо и объективно адекватное восприятие себя, одаривающее обладателя роскошью быть не идеальной картинкой, а живым человеком, индивидуальным, взрослеющим, следящим и ухаживающим за собой, но в пределах разумного. Тогда и нелестные отзывы со стороны перестанут быть гвоздями в крышку гроба собственного эго.

В кульминационной сцене упомянутого фильма превратившаяся в чудовище героиня даже под угрозой жизни не в силах отказаться от "лучшей версии". Своей копии-красавице она признается: "Ты единственное, что я люблю в себе". Однако настоящим чудовищем оказывается полая внутри, лишенная наполнения в яркой обертке красавица. Как в сказке, так и в жизни.