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Культура и шоу-бизнес

Иван Ургант посвятил трогательный пост своей маме

Иван Ургант посвятил трогательный пост своей маме, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 23:35 Фото: Instagram/urgantcom
Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант 7 февраля опубликовал на своей странице в Instagram проникновенный пост, посвященный своей матери, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня его маме – заслуженной артистке Российской Федерации Валерии Киселевой исполнилось бы 74 года. Ее не стало в феврале 2015 года.

"Я верхушкам деревьев махал в ответ. Я упавшие звезды считал в окне. Я на поезд ночной покупал билет. Приезжал, а тебя там нет", – написал Ургант под постом. 

Публикацией шоумен растрогал подписчиков: 

  • Ваши посты – это нечто. Так чувствовать, так передавать чувства! 
  • Только такая добрая и красивая женщина могла родить такого человека как Ваня Ургант.
  • Спасибо вашей маме за вас! Родила и воспитала прекрасного сына, любимца нашей страны. Светлая память ей!

Ранее Ургант нежно обратился к Алисе Фрейндлих, которой исполнилось 90 лет. 

Айсулу Омарова
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