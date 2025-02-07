Иван Ургант посвятил трогательный пост своей маме

Российский телеведущий и шоумен Иван Ургант 7 февраля опубликовал на своей странице в Instagram проникновенный пост, посвященный своей матери, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что сегодня его маме – заслуженной артистке Российской Федерации Валерии Киселевой исполнилось бы 74 года. Ее не стало в феврале 2015 года.

"Я верхушкам деревьев махал в ответ. Я упавшие звезды считал в окне. Я на поезд ночной покупал билет. Приезжал, а тебя там нет", – написал Ургант под постом.

Публикацией шоумен растрогал подписчиков:

Ваши посты – это нечто. Так чувствовать, так передавать чувства!

Только такая добрая и красивая женщина могла родить такого человека как Ваня Ургант.

Спасибо вашей маме за вас! Родила и воспитала прекрасного сына, любимца нашей страны. Светлая память ей!

Ранее Ургант нежно обратился к Алисе Фрейндлих, которой исполнилось 90 лет.

