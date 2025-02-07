Я плачу, мне больно: Баян Алагузова обратилась к сестре

Известный казахстанский продюсер Баян Алагузова 8 февраля обратилась к родной сестре, певице Багым Мухитденовой, которая сейчас переживает смерть мужа, сообщает Zakon.kz.

В Stories на своей странице в Instagram Алагузова рассказала, что ей очень больно.

"Я плачу, мне больно за тебя, ты должна быть счастливой! Почему, почему, почему с тобой так?" – написала продюсер.

Багым Мухитденова также в Instagram опубликовала пост, посвященный ее мужу – музыкальному продюсеру Адильжану Юсупову.



"Наше последнее фото. 23 года, как один миг! Я думаю тебе бы понравилось, что я пою эту песню только для тебя", – написала певица.

О смерти Адильжана Юсупова стало известно 7 февраля.