Потерявшая недавно мужа родная сестра Баян Алагузовой сообщила фанатам новость

Известный казахстанский продюсер и исполнительница Багым Мухитденова, родная сестра Баян Алагузовой, переживающая смерть мужа, сообщила в социальных сетях о скором выпуске новой песни, передает Zakon.kz.

В опубликованном видео она записывает вокальную партию в студии и исполняет фрагмент композиции.

Это первый творческий шаг Мухитденовой после личной трагедии – в феврале 2025 года скончался ее супруг Адильжан Юсупов – известный казахстанский продюсер. Пара была вместе более 20 лет.

В комментариях подписчики отметили, как сильно похудела Багым Мухитденова.

А ранее сообщалось, что казахстанский поп-исполнитель Кайрат Нуртас устроил яркое шоу на концерте в Москве, собрав полный зал поклонников.

