Скончался муж родной сестры Баян Алагузовой
Фото: Instagram/bagym_m
Ушел из жизни казахстанский музыкальный продюсер Адильжан Юсупов. Он являлся мужем певицы Багым Мухитденовой, сообщает Zakon.kz.
О семейной трагедии рассказала родная сестра Мухитденовой – Баян Алагузова.
В Stories на странице в Instagram 6 февраля 2025 года Алагузова разместила фото и оставила следующую подпись:
"Сегодня мы попрощались с Адиком. Ты был хорошим человеком, другом, мужем, отцом. Мы любим тебя. И будем помнить, пока бьются наши сердца".
Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy
Адильжан Юсупов и Багым Мухитденова состояли в браке с 2001 года.
Месяц назад, 6 января, Алагузова посвятила пост умершему отцу. Тогда она заявила: "Время не лечит".
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