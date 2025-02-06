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Культура и шоу-бизнес

Скончался муж родной сестры Баян Алагузовой

Скончался муж родной сестры Баян Алагузовой, фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 15:38 Фото: Instagram/bagym_m
Ушел из жизни казахстанский музыкальный продюсер Адильжан Юсупов. Он являлся мужем певицы Багым Мухитденовой, сообщает Zakon.kz.

О семейной трагедии рассказала родная сестра Мухитденовой – Баян Алагузова.

В Stories на странице в Instagram 6 февраля 2025 года Алагузова разместила фото и оставила следующую подпись:

"Сегодня мы попрощались с Адиком. Ты был хорошим человеком, другом, мужем, отцом. Мы любим тебя. И будем помнить, пока бьются наши сердца".
Фото: Instagram/stories/bayanmaxatkyzy

Адильжан Юсупов и Багым Мухитденова состояли в браке с 2001 года.

Месяц назад, 6 января, Алагузова посвятила пост умершему отцу. Тогда она заявила: "Время не лечит".

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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