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Культура и шоу-бизнес

Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью

Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью, фото - Новости Zakon.kz от 08.02.2025 21:35 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова сообщила, что ее маленькой дочке сегодня, 8 февраля, исполнилось полгода, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Великая дата! Нашей маленькой девочке сегодня полгода", – написала Лиза Арзамамова.

Также актриса опубликовала фото малышки. Фанаты в комментариях поздравили ребенка с важной датой:

  • Какая симпатюлечка! Пусть растет здоровой и счастливой!
  • Какая красавица! Счастья, здоровья, удачи Лии! Пусть растет и радует своих родителей! Поздравляю Лиза и Илья с такой Великой датой!
  • Какая хорошенькая! Дай Бог здоровья!

Ранее пользователи соцсетей восхитились мамой Лизы Арзамасовой. 

Айсулу Омарова
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