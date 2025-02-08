Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью

Российская актриса Елизавета Арзамасова сообщила, что ее маленькой дочке сегодня, 8 февраля, исполнилось полгода, сообщает Zakon.kz.

Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.

"Великая дата! Нашей маленькой девочке сегодня полгода", – написала Лиза Арзамамова.

Также актриса опубликовала фото малышки. Фанаты в комментариях поздравили ребенка с важной датой:

Какая симпатюлечка! Пусть растет здоровой и счастливой!

Какая красавица! Счастья, здоровья, удачи Лии! Пусть растет и радует своих родителей! Поздравляю Лиза и Илья с такой Великой датой!

Какая хорошенькая! Дай Бог здоровья!

Ранее пользователи соцсетей восхитились мамой Лизы Арзамасовой.

