Лиза Арзамасова поделилась радостной новостью
Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова сообщила, что ее маленькой дочке сегодня, 8 февраля, исполнилось полгода, сообщает Zakon.kz.
Об этом артистка рассказала на своей странице в Instagram.
"Великая дата! Нашей маленькой девочке сегодня полгода", – написала Лиза Арзамамова.
Также актриса опубликовала фото малышки. Фанаты в комментариях поздравили ребенка с важной датой:
- Какая симпатюлечка! Пусть растет здоровой и счастливой!
- Какая красавица! Счастья, здоровья, удачи Лии! Пусть растет и радует своих родителей! Поздравляю Лиза и Илья с такой Великой датой!
- Какая хорошенькая! Дай Бог здоровья!
Ранее пользователи соцсетей восхитились мамой Лизы Арзамасовой.
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