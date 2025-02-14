Лиза Арзамасова обрадовала поклонников долгожданной новостью

Популярная российская актриса театра и кино Елизавета Арзамасова опубликовала фотографии со съемочной площадки сериала "Папины дочки", чем сильно обрадовала поклонников, сообщает Zakon.kz.

Снимками 29-летняя супруга фигуриста и режиссера ледовых шоу Ильи Авербуха поделилась накануне, 13 февраля 2025 года, в своем Instagram.

"Работаем!" – подписала публикацию Лиза, оставив хэштег #папиныдочки.

Фолловеры написали, что это долгожданная для них новость, и отметили, что с нетерпением ждут нового сезона популярного телесериала:

"Ждем новый сезон".

"Плодотворной работы!"

"Какие милашки! Легкой смены вам".

"С кудряшками огонь! Больше напоминает Веника".

"Ой, как интересно, что вы там затеваете? Успешно потрудиться вам!"

"Прекрасная и долгожданная новость, Лиза, для поклонников "Папиных дочек".

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