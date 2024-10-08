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Лиза Арзамасова предстала в образе известной поэтессы

Фотографии, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2024 02:55 Фото: Instagram/liza_arzamasova
8 октября актриса Елизавета Арзамасова перевоплотилась в образ русской поэтессы, сообщает Zakon.kz.

Перфоманс был приурочен по случаю дня рождения Марины Цветаевой. Фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram.

"Я сама не ожидала, что получится такое яркое преображение. Стихи Цветаевой мне очень созвучны", – призналась Арзамасова.

А рэпер Джиган исполнил мечту жены, подарив ей козу.

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