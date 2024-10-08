Лиза Арзамасова предстала в образе известной поэтессы

8 октября актриса Елизавета Арзамасова перевоплотилась в образ русской поэтессы, сообщает Zakon.kz.

Перфоманс был приурочен по случаю дня рождения Марины Цветаевой. Фотографиями актриса поделилась на своей странице в Instagram.

"Я сама не ожидала, что получится такое яркое преображение. Стихи Цветаевой мне очень созвучны", – призналась Арзамасова.

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