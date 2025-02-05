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Культура и шоу-бизнес

Какая молодая: Фанаты восхитились мамой Лизы Арзамасовой

Какая молодая: Фанаты восхитились мамой Лизы Арзамасовой , фото - Новости Zakon.kz от 06.02.2025 01:52 Фото: Instagram/liza_arzamasova
Российская актриса Елизавета Арзамасова показала свою маму. Подписчики восхитились красотой женщины, сообщает Zakon.kz.

Фотографию артистка 5 февраля опубликовала на своей странице в Instagram. 

"Одна из моих самых любимых фотографий января. Мамулик впервые в жизни купила себе коньки! У нее их даже в детстве не было. Брала на прокат, когда пару раз ходила на каток с подружками. Кататься так и не научилась. Зато два последних празднований Нового года мы с семьей и друзьями проводим на катке. Спонтанно как-то так получается. И весело! Мама вдохновилась примером семьи и вот уже теперь дважды ходила с подружкой кататься на каток. Сама! Говорит, что еще пойдет обязательно, чтобы перед внуками потом стыдно не было. Ну а что? Стимул", – написала Арзамасова под постом. 

Фанаты актрисы оставили множество лайков и комментариев к публикации: 

  • Какая мама у вас красивая.
  • Какая молодая и красивая мамулик!
  • Мама? Вы по-моему одного возраста.
  • Выглядит, как девочка! 

Ранее Лиза Арзамасова и Илья Авербух потроллили Меланию и Дональда Трамп.

Айсулу Омарова
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