Какая молодая: Фанаты восхитились мамой Лизы Арзамасовой

Культура и шоу-бизнес

Российская актриса Елизавета Арзамасова показала свою маму. Подписчики восхитились красотой женщины, сообщает Zakon.kz.

Фотографию артистка 5 февраля опубликовала на своей странице в Instagram.

"Одна из моих самых любимых фотографий января. Мамулик впервые в жизни купила себе коньки! У нее их даже в детстве не было. Брала на прокат, когда пару раз ходила на каток с подружками. Кататься так и не научилась. Зато два последних празднований Нового года мы с семьей и друзьями проводим на катке. Спонтанно как-то так получается. И весело! Мама вдохновилась примером семьи и вот уже теперь дважды ходила с подружкой кататься на каток. Сама! Говорит, что еще пойдет обязательно, чтобы перед внуками потом стыдно не было. Ну а что? Стимул", – написала Арзамасова под постом.

Фанаты актрисы оставили множество лайков и комментариев к публикации:

Какая мама у вас красивая.

Какая молодая и красивая мамулик!

Мама? Вы по-моему одного возраста.

Выглядит, как девочка!

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