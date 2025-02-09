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Культура и шоу-бизнес

Участница "Битвы экстрасенсов" рассказала о романе с коллегой Константином Гецати

Участница &quot;Битвы экстрасенсов&quot; рассказала о романе с Константином Гецати, фото - Новости Zakon.kz от 09.02.2025 07:37 Фото: кадр из шоу "Битва экстрасенсов"
Соня Егорова получила популярность благодаря участию в проекте "Битва экстрасенсов". Правда, сейчас поклонники обсуждают не ее экстрасенсорные способности, а личную жизнь, сообщает Zakon.kz.

Обычно в новых сезонах "Битвы экстрасенсов" сразу заметен лидер, который в большинстве случаев и побеждает. 18 сезон шоу запомнился фанатам тем, что в нем соперничали сразу несколько ярких магов: Константин Гецати и Соня Егорова.

Несмотря на симпатию зрителей, победительницей проекта Егорова так и не стала. В последнем выпуске Константин Гецати забрал хрустальную руку. Этим двоим с самого первого выпуска приписывали роман.

На личные отношения звезд намекали и ведущие, и другие участники, но Соня и Константин всячески отрицали связь. Позднее выяснилось, что маги действительно встречались.

@dilawrentis Соня про отношения с Гецати #константингецати #соняегорова #битвасильнейших #битваэкстрасенсов #экстрасенсыреванш ♬ оригинальный звук - дилаурентис
"Да, я была в отношениях с Константином Гецати, которые начались во время съемок "Битвы". Все стартовало примерно в середине сезона, и именно с этим я связываю то, что стала хуже справляться. Личная жизнь вышла на первый план, о чем я теперь сожалею. Отношения скрывались и после шоу, причем не по моей инициативе. А я была дурой, которая верила людям (а больше не верю). Он же продолжал говорить даже друзьям, что мы просто дружим, что никаких отношений нет", – поделилась Соня в социальных сетях.

В итоге пара рассталась по инициативе Гецати. Своей возлюбленной мужчина заявил, что "духи мешают ему строить отношения". Время спустя Егорова узнала о многочисленных изменах экс-спутника.

"Он просто прошелся по мне ногами и пошел дальше… Я не могу себе простить, что поверила ему", – вспоминает Егорова.

Гецати долго хранил молчание по этому поводу, но в итоге ответил. Шоумен подчеркнул, что никогда не изменял Соне и их расставание произошло из-за разных взглядов на мир и постоянного контроля со стороны Егоровой.

Ранее психологи перечислили самые распространенные мифы об изменах и рассказали, какие из них являются ошибками сознания.

Аксинья Титова
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