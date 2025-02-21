Пригожин огорчил поклонников Валерии

Продюсер и супруг Валерии Иосиф Пригожин заявил о планируемом уходе певицы со сцены, сообщает Zakon.kz.

Сейчас в работе находится ее новый альбом, который станет последним в карьере Валерии. Об этом в разговоре с 5-tv.ru заявил Иосиф Пригожин. Он уточнил, что премьера состоится 11 апреля.

"Альбом точно последний. Он состоит из 14 композиций и называется "Исцелю". Больше альбомы Валерия выпускать не будет", – сказал он.

Пригожин также рассказал, что в ближайшие три года состоится последний концерт Валерии, так как она приняла решение уйти со сцены. По его словам, артистка задумывалась об этом еще в период пандемии коронавируса.

31 января вышел первый сингл нового альбома под названием "Ураган", выход второй композиции запланирован на 7 марта.

В клипе к песне "Ураган" Валерия эпатировала публику откровенным нарядом. В свои 56 лет певица сохраняет прекрасную форму, и не стесняется ее демонстрировать.