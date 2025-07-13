"Почему бы и нет": Алсу рассказала о пластических операциях

Российская певица Алсу поделилась с журналистами мнением о пластических операциях и пожаловалась, что многие сомневаются в ее естественной красоте, сообщает Zakon.kz.

Исполнительница пояснила, что устала от вопросов о пластических операциях, пишет "СтарХит". Она объяснила, что пока не прибегала к хирургическим вмешательствам на лице, но когда придет время не будет отказываться от такой возможности.

"Почему бы и нет. Я тоже буду это делать для сохранения красоты. Это такие превентивные меры, чтобы дольше оставаться в лучшем виде. У меня такая профессия, что надо хорошо выглядеть", – считает звезда.

Алсу не стала раскрывать конкретные сроки или виды будущих операций. Однако она четко обозначила свои главные требования к выбору врача и процедуры: это должна быть ювелирная работа и максимально естественный эффект.

Ранее стало известно, что 17-летняя дочь Алсу Микелла Абрамова решила поступать на юридический факультет в один из престижных университетов США. Таким образом, она отказалась от музыкальной карьеры.