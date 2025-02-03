Алсу раскрыла секрет касательно внешности

Российская певица Алсу поделилась своими привычками, которые помогают ей поддерживать форму и сохранять здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru артистка рассказала, что регулярно занимается спортом и придерживается сбалансированного питания.

По словам певицы, в ее ежедневный комплекс упражнений входят растяжка и 20 отжиманий. Однако к тренировкам она относится без фанатизма. В питании Алсу избегает жареных, чрезмерно острых, кислых и соленых продуктов.

"Люблю все нейтральненькое, вкусненькое. И, конечно, для хорошего внешнего вида нужен сон – не меньше семи часов в день", – отметила она.

Артистка также рассказала о своем увлечении биатлоном. Она призналась, что пока только осваивает этот вид спорта, но получает удовольствие от тренировок, которые проходят дважды в неделю.

"С лежки я все попала, стоя — два из пяти закрыла. Сложно стрелять стойку, потому что руки трясутся. Это не так просто, как кажется по телевизору", – поделилась певица.

Алсу планировала принять участие в любительских соревнованиях, но гонку отменили из-за теплой погоды в Москве.

Ранее Алсу показала мужчину, ради которого провела много часов в салоне красоты.

