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Культура и шоу-бизнес

Алсу раскрыла секрет касательно внешности

Алсу раскрыла секрет касательно внешности , фото - Новости Zakon.kz от 04.02.2025 00:45 Фото: Instagram/alsou_a
Российская певица Алсу поделилась своими привычками, которые помогают ей поддерживать форму и сохранять здоровье, сообщает Zakon.kz.

В беседе с mk.ru артистка рассказала, что регулярно занимается спортом и придерживается сбалансированного питания.

По словам певицы, в ее ежедневный комплекс упражнений входят растяжка и 20 отжиманий. Однако к тренировкам она относится без фанатизма. В питании Алсу избегает жареных, чрезмерно острых, кислых и соленых продуктов.

"Люблю все нейтральненькое, вкусненькое. И, конечно, для хорошего внешнего вида нужен сон – не меньше семи часов в день", – отметила она.

Артистка также рассказала о своем увлечении биатлоном. Она призналась, что пока только осваивает этот вид спорта, но получает удовольствие от тренировок, которые проходят дважды в неделю.

"С лежки я все попала, стоя — два из пяти закрыла. Сложно стрелять стойку, потому что руки трясутся. Это не так просто, как кажется по телевизору", – поделилась певица.

Алсу планировала принять участие в любительских соревнованиях, но гонку отменили из-за теплой погоды в Москве.

Ранее Алсу показала мужчину, ради которого провела много часов в салоне красоты. 

Айсулу Омарова
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