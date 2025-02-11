Ерке Есмахан передала привет Дональду Трампу

Популярная казахстанская певица Ерке Есмахан сегодня, 11 февраля 2025 года, вышла на связь с подписчиками в Instagram. Она также назвала причину двухдневного отсутствия в соцсети, сообщает Zakon.kz.

В stories 40-летняя артистка рассказала, что с мужем Раймбеком Бактыгереевым (исполнитель, более известный как Raim) после возвращения из путешествия по Европе собирались в Соединенные Штаты Америки.

"Вы помните? В сентябре должен был состояться концерт. В четырех городах Америки. Из-за ошибки организаторов мы не смогли получить визу. От безысходности мы концерт перенесли на потом", – написала Есмахан.

Фото: Instagram/erke_esmahan

По словам Ерке, 5 февраля они с супругом сдали документы на визу.

"Вчера, 10-го, получила в руки свой паспорт с визой. Ура! Но мне позволено находиться в Америке всего два дня. И у мужа (виза. – Прим. ред.) до 12-го. Совсем не совпадает со временем наших концертов", – расстроилась она.

Звездная семья, посоветовавшись и поговорив с квалифицированными специалистами, решила отменить концерты в США.

"Если мы не учтем сроки этой рабочей визы, полетим и дадим концерт, – это незаконно! Конечно, с датами, указанными в визе, можно просто посетить США и побыть там некоторое время. Но работать нельзя. Особенно из-за того, что эта тема находится под пристальным контролем нового президента. Организаторы предложили рискнуть. Но мы не согласились, так как уважаем законы каждой страны. Так что концерт был отменен. Настроения нет, сижу дома и не знаю, на кого обижаться", – написала Есмахан.

Но певица нашла и плюсы в сложившейся ситуации.

"Когда я была беременна Исламом, были проблемы с визой, и Райм сам съездил в США с концертом. Потом снова были проблемы с визой... И в этот раз я беременная. А в Америку нужно лететь 20 часов. Наверное, Всевышний оберегает от чего-то. Успокоившись, отпускаю ситуацию", – отметила Ерке.

Также она извинилась перед зрителями, которые купили билеты на концерт.

"Факт, что мы не виноваты", – подчеркнула Есмахан.

Фото: Instagram/erke_esmahan

Затем исполнительница хита "Қайда?" опубликовала фото младшего сына Ислама, под которым оставила просьбу для поклонников из США:

"Жизнь – это баланс. Для меня счастье – это быть рядом с этим любителем хлеба. Кажется, малыш, который еще у меня в животике, тоже сказал: "Мама, давай останемся дома". Да и старший сын хочет, чтобы мы были рядом. Если увидите Трампа ага, передайте от нашей семьи ему привет".

Фото: Instagram/erke_esmahan

О том, что Ерке Есмахан и Raim отправятся в тур по США, стало известно 14 июля 2024 года. Выступления были запланированы в сентябре в Хьюстоне, Чикаго, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке.