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Культура и шоу-бизнес

Модный приговор: Наоми Кэмпбелл встретилась с чиновницей из Таиланда

Мода, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 05:55 Фото: Instagram/naomi
10 февраля в Бангкоке всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл встретилась с премьер-министром Таиланда Пэтонгтарн Чинават для обсуждения перспективы развития индустрии моды в стране, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что правительство Таиланда активно работает с частным сектором в сферах искусства, литературы и моды. Более того, страна обладает уникальными текстильными узорами и мастерством в изготовлении тканей, что может сыграть важную роль в развитии модной индустрии Таиланда.

Супермодель поддержала это мнение и выразила готовность помогать Таиланду в развитии soft power. Она также поделилась, что побывала в одном из торговых центров, чтобы изучить местные бренды одежды, косметики и аксессуаров.

"Увиденное вдохновило меня на идеи для дальнейшего сотрудничества", – отметила Кэмпбелл.

Также на встрече обсудили возможность проведения конкурса моды, который может продемонстрировать высокий уровень мастерства тайских дизайнеров. Кратким содержанием встречи премьер-министром Таиланда поделилась на своей странице в Х.

Говоря о высокой моде, культурных и семейных традициях, можно вспомнить забавное гендер-пати в магазине Dior.

Фото Алия Абди
Алия Абди
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