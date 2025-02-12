Модный приговор: Наоми Кэмпбелл встретилась с чиновницей из Таиланда

10 февраля в Бангкоке всемирно известная модель Наоми Кэмпбелл встретилась с премьер-министром Таиланда Пэтонгтарн Чинават для обсуждения перспективы развития индустрии моды в стране, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что правительство Таиланда активно работает с частным сектором в сферах искусства, литературы и моды. Более того, страна обладает уникальными текстильными узорами и мастерством в изготовлении тканей, что может сыграть важную роль в развитии модной индустрии Таиланда.

Супермодель поддержала это мнение и выразила готовность помогать Таиланду в развитии soft power. Она также поделилась, что побывала в одном из торговых центров, чтобы изучить местные бренды одежды, косметики и аксессуаров.

"Увиденное вдохновило меня на идеи для дальнейшего сотрудничества", – отметила Кэмпбелл.

Также на встрече обсудили возможность проведения конкурса моды, который может продемонстрировать высокий уровень мастерства тайских дизайнеров. Кратким содержанием встречи премьер-министром Таиланда поделилась на своей странице в Х.

Говоря о высокой моде, культурных и семейных традициях, можно вспомнить забавное гендер-пати в магазине Dior.