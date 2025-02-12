Модный приговор: Наоми Кэмпбелл встретилась с чиновницей из Таиланда
Оказалось, что правительство Таиланда активно работает с частным сектором в сферах искусства, литературы и моды. Более того, страна обладает уникальными текстильными узорами и мастерством в изготовлении тканей, что может сыграть важную роль в развитии модной индустрии Таиланда.
Супермодель поддержала это мнение и выразила готовность помогать Таиланду в развитии soft power. Она также поделилась, что побывала в одном из торговых центров, чтобы изучить местные бренды одежды, косметики и аксессуаров.
"Увиденное вдохновило меня на идеи для дальнейшего сотрудничества", – отметила Кэмпбелл.
Также на встрече обсудили возможность проведения конкурса моды, который может продемонстрировать высокий уровень мастерства тайских дизайнеров. Кратким содержанием встречи премьер-министром Таиланда поделилась на своей странице в Х.
ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ประเทศไทย ได้รับเกียรติจากคุณนาโอมิ แคมป์เบลล์ มาเป็นที่ปรึกษาในโครงการ ‘สวยแบบไทย ไประดับโลก’ ซึ่งคุณนาโอมิ จะร่วมกับทีมไทยแลนด์ทำโปรเจกต์นี้ด้วยกันค่ะ— Ing Shin (@ingshin) February 10, 2025
คุณนาโอมิคือนางแบบที่ใช้ความสามารถ สร้างนิยามความงามที่หลากหลาย… pic.twitter.com/twrzZIYzaO
Говоря о высокой моде, культурных и семейных традициях, можно вспомнить забавное гендер-пати в магазине Dior.