Ирина Аллегрова намерена судиться с ночным клубом
Фото: Instagram/irinaallegrovaofficial
Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова планирует подать иск против челябинского ночного клуба, где ее песня "Угонщица" исполняется травести-актером без разрешения; сообщает Zakon.kz.
Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным источника, артист выступает под псевдонимом Зоя Душечка и регулярно исполняет хит Аллегровой в рамках шоу-программы заведения "S&B". В повседневной жизни его зовут Александр Горшков, он работает фитнес-тренером.
Защищать авторские права певицы будут юристы Российского авторского общества, с которым у нее заключен контракт. Они уже готовят иск в отношении травести-актера и владельцев клуба.
Ранее Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой.
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