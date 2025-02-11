Ирина Аллегрова намерена судиться с ночным клубом

Российская эстрадная певица Ирина Аллегрова планирует подать иск против челябинского ночного клуба, где ее песня "Угонщица" исполняется травести-актером без разрешения; сообщает Zakon.kz.

Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным источника, артист выступает под псевдонимом Зоя Душечка и регулярно исполняет хит Аллегровой в рамках шоу-программы заведения "S&B". В повседневной жизни его зовут Александр Горшков, он работает фитнес-тренером.

Защищать авторские права певицы будут юристы Российского авторского общества, с которым у нее заключен контракт. Они уже готовят иск в отношении травести-актера и владельцев клуба.

Ранее Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой.

