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Культура и шоу-бизнес

Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой

Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2025 10:45 Фото: Instagram/igorkrutoy65
Сегодня, 20 января 2025 года, известная советская и российская эстрадная певица Ирина Аллегрова отмечает день рождения. Артистке исполняется 73 года. В связи с этим композитор и продюсер Игорь Крутой посвятил имениннице пост в Instagram, сообщает Zakon.kz.

70-летний маэстро опубликовал видео, где с Аллегровой исполняет совместный хит "Незаконченный роман".

"Как же мне приятно поздравить Ирочку Аллегрову с Днем рождения! В 1978 году мы познакомились и подружились – это были отношения солистки группы "Факел" и клавишника этой же группы… Затем творческие пути наши разошлись – Ирочка стала солисткой группы "Электроклуб", а я композитором Саши Серова… Все становление Аллегровской сольной карьеры связано с песнями И. Николаева, но через какое-то время я показал будущей императрице только написанную мною песню на стихи И. Николаева "Над пропастью во ржи", и это стало началом нашего совместного творчества, результатом которого стали два популярных альбома "Тучи разведу руками" и "Незаконченный роман"… Были еще песни, вошедшие в другие альбомы, и совместные концертные туры, которые мы с Ирой вспоминаем до сих пор, причем с доброй улыбкой", – вспомнил Игорь Крутой.

Композитор подчеркнул, что Аллегрова стала его главной певицей, чему он несказанно счастлив.

"Дорогая Ирочка, прекрати "затворничество", народная любовь к тебе не иссякнет, здоровья и счастья тебе и твоим Лоле и Сашке! А поздравить тебя мне хочется нашей "нетленкой" – "Незаконченный роман" (муз. И. Крутой, ст. К. Арсенев)", – заключил Игорь Крутой.

Подписчики присоединились к поздравлениям и пожелали имениннице счастья и крепкого здоровья.

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Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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