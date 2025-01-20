Игорь Крутой трогательно обратился к Ирине Аллегровой

70-летний маэстро опубликовал видео, где с Аллегровой исполняет совместный хит "Незаконченный роман".

"Как же мне приятно поздравить Ирочку Аллегрову с Днем рождения! В 1978 году мы познакомились и подружились – это были отношения солистки группы "Факел" и клавишника этой же группы… Затем творческие пути наши разошлись – Ирочка стала солисткой группы "Электроклуб", а я композитором Саши Серова… Все становление Аллегровской сольной карьеры связано с песнями И. Николаева, но через какое-то время я показал будущей императрице только написанную мною песню на стихи И. Николаева "Над пропастью во ржи", и это стало началом нашего совместного творчества, результатом которого стали два популярных альбома "Тучи разведу руками" и "Незаконченный роман"… Были еще песни, вошедшие в другие альбомы, и совместные концертные туры, которые мы с Ирой вспоминаем до сих пор, причем с доброй улыбкой", – вспомнил Игорь Крутой.