Ирина Аллегрова заявила о завершении карьеры

Народная артистка России Ирина Аллегрова рассказала, что планирует завершить карьеру, сообщает Zakon.kz.

По информации портала "СтарХит", выступление Аллегровой на "Новой волне" может стать одним из последних. В ноябре она примет участие в юбилейных концертах композитора Игоря Крутого, поскольку всегда "готова сделать для него исключение". Крутой, пишет издание, знает о планах Аллегровой уйти со сцены.

Ирина Аллегрова начинала музыкальную карьеру в различных ансамблях и группах, а с 90-х годов стала выступать сольно. В 1992 году вышел ее первый альбом, получивший название "Странник мой" – примерно в те же годы певица стала настоящей звездой российской эстрады и начала регулярно давать концерты на крупнейших площадках страны.

В 2010 году Аллегрова указом президента получила звание народной артистки России.

Ранее Игорь Крутой показал суперзвезд, которые исполнили свои хиты на "Новой волне".