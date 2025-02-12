Площадка интеллектуалов: программа "Азамат" возвращается к зрителям
Об этом сообщил председатель правления Агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.
Начало 2000-х запомнилось молодежи интеллектуальной программой "Азамат" на телеканале "Хабар". Этот проект стал важной площадкой для воспитания лидеров, где студенты оттачивали ораторское мастерство, развивали критическое мышление и учились аргументированно защищать свою точку зрения. Выпускники этой программы сегодня вносят вклад в развитие страны, успешно работая в государственных органах, сфере образования и предпринимательства.
Спустя 15 лет телепрограмма "Азамат" вновь возвращается к зрителям в обновленном формате. Из 100 университетов Казахстана были отобраны 32 учебных заведения с активными дебатными клубами.
Первый выпуск обновленной программы "Азамат" выйдет в эфир на телеканале "Хабар" накануне праздника Наурыз. Это возможность для студентов проявить себя и продемонстрировать свои аналитические и ораторские способности.
Партнерский материал.