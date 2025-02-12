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Культура и шоу-бизнес

Площадка интеллектуалов: программа "Азамат" возвращается к зрителям

программа Азамат возвращается к зрителям, фото - Новости Zakon.kz от 12.02.2025 19:42 Фото: телеканал "Хабар"
В преддверии 30-летнего юбилея телеканала "Хабар" при поддержке Мажилиса Парламента Республики Казахстан, Министерства культуры и информации, а также Министерства науки и высшего образования в эфир возвращается программа "Азамат".

Об этом сообщил председатель правления Агентства "Хабар" Кемелбек Ойшыбаев.

Начало 2000-х запомнилось молодежи интеллектуальной программой "Азамат" на телеканале "Хабар". Этот проект стал важной площадкой для воспитания лидеров, где студенты оттачивали ораторское мастерство, развивали критическое мышление и учились аргументированно защищать свою точку зрения. Выпускники этой программы сегодня вносят вклад в развитие страны, успешно работая в государственных органах, сфере образования и предпринимательства.

Спустя 15 лет телепрограмма "Азамат" вновь возвращается к зрителям в обновленном формате. Из 100 университетов Казахстана были отобраны 32 учебных заведения с активными дебатными клубами.

Первый выпуск обновленной программы "Азамат" выйдет в эфир на телеканале "Хабар" накануне праздника Наурыз. Это возможность для студентов проявить себя и продемонстрировать свои аналитические и ораторские способности.

Партнерский материал.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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