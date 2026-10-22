Изменились правила ведения реестра образовательных программ

Приказом министра науки и высшего образования от 21 сентября 2026 года внесены изменения в Правил ведения реестра образовательных программ, реализуемых организациями высшего и послевузовского образования, а также основания включения в реестр образовательных программ, сообщает Zakon.kz.

В частности, уточняется, что включение программ, в том числе образовательных программ педагогической переподготовки, за исключением программ микроквалификаций, в Реестр проводится в четыре этапа:

представление организацией образования заявки для включения программ в Реестр;

проверка заявки администратором и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);

проведение экспертизы программы экспертом и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);

включение программы в Реестр либо отклонение заявки администратором на основе решения Комиссии.

При этом дополнено, что включение в Реестр программ микроквалификаций осуществляется в следующем порядке:

представление организацией образования заявки согласно приложению 3 к Правилам;

проверка заявки администратором в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);

со дня ее регистрации и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний); включение программы микроквалификации в Реестр либо отклонение заявки администратором на основании решения Комиссии.

Рассмотрение заявок по программам микроквалификаций осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил.

Доработанная заявка по программе микроквалификации повторно рассматривается администратором в порядке, предусмотренном подпунктами 2 и 3 части первой настоящего пункта.

Заявки по программам микроквалификаций рассматриваются без направления на экспертизу эксперту. Пункты 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 и 23 Правил к рассмотрению заявок по программам микроквалификаций не применяются.

Обновление программ микроквалификаций, включенных в Реестр, осуществляется администратором без направления на экспертизу эксперту.

Указывается, что в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки администратор проводит проверку полноты сведений и правильности заполнения заявки на соответствие государственным общеобязательным стандартам высшего и послевузовского образования, национальной рамке квалификаций или отраслевым рамкам квалификаций.

Заявка направляется администратором на экспертизу при соответствии требованиям настоящего пункта. Некорректно заполненная заявка возвращается заявителю для доработки (не более одного раза) с указанием причины.

Список экспертов для проведения экспертизы программ утверждается приказом руководителя администратора.

Экспертиза программ высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" осуществляется уполномоченным органом в области здравоохранения с участием экспертов из числа лиц, представленных указанным уполномоченным органом и включенных в список экспертов для проведения экспертизы программ.

По результатам экспертизы программ высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" уполномоченный орган в области здравоохранения дает экспертное заключение.

Также уточняется, что эксперт проводит оценку программы на соответствие ГОСО, национальной рамке квалификаций и отраслевым рамкам квалификаций, профессиональным стандартам (при их наличии).

Программы бакалавриата по области образования "Педагогические науки" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.

Программы по области образования "Здравоохранение" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам по уровням образования в области здравоохранения.

Оценка программ осуществляется в целях включения или обновления образовательной программы в Реестре на основании и в пределах сведений, содержащихся в заявке.

Программа заявителя включается в Реестр при:

наличии положительных заключений экспертов, а по программам высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" также наличии положительного экспертного заключения уполномоченного органа в области здравоохранения;

коэффициенте влияния на формирование результатов обучения, рассчитываемом в цифровой системе по результатам экспертной оценки степени соотнесения дисциплин образовательной программы с ожидаемыми результатами обучения, составляющем не менее 75% ;

; максимальном количестве доработок программы – не более двух раз, в том числе не более одной доработки – по замечаниям администратора и не более одной доработки – по замечаниям экспертов.

Указывается, что коэффициент влияния на формирование результатов обучения отражает степень соотнесения дисциплин образовательной программы с ожидаемыми результатами обучения и не является показателем соответствия образовательной программы требованиям ГОСО.

Исключение программы из Реестра производится администратором при наличии одного из следующих случаев:

заявления заявителя (в произвольной форме) об исключении программы из Реестра с приложением выписки из протокола заседания коллегиального органа заявителя с указанием причины (утрата актуальности программы, отсутствие контингента обучающихся в течение последних четырех лет);

лишения лицензии, приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующему направлению подготовки заявителя на основе официально представленной информации уполномоченного органа в области науки и высшего образования или вступившего в законную силу решения суда;

отзыва аккредитации программы или принятия решения "не аккредитовать программу" аккредитационным органом, включенным в Реестр признанных аккредитационных органов, на основе официально представленной им информации;

отсутствия обновления программы в течение одного календарного года при внесении изменений или дополнений в ГОСО, отраслевую рамку квалификаций или профессиональные стандарты, за исключением случая реализации образовательной программы исключительно в целях завершения обучения контингента обучающихся с последующим ее исключением из Реестра по заявке заявителя.

При этом дополнено, что программа подлежит автоматическому исключению из Реестра при отсутствии лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующему направлению подготовки в течение 12 месяцев после включения программы в Реестр.

Информирование заявителя о предстоящем автоматическом исключении программы из Реестра осуществляется посредством цифровой системы в автоматическом режиме не менее чем за 30 календарных дней до даты исключения.

Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года.