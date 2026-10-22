Изменились правила ведения реестра образовательных программ
В частности, уточняется, что включение программ, в том числе образовательных программ педагогической переподготовки, за исключением программ микроквалификаций, в Реестр проводится в четыре этапа:
- представление организацией образования заявки для включения программ в Реестр;
- проверка заявки администратором и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
- проведение экспертизы программы экспертом и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
- включение программы в Реестр либо отклонение заявки администратором на основе решения Комиссии.
При этом дополнено, что включение в Реестр программ микроквалификаций осуществляется в следующем порядке:
- представление организацией образования заявки согласно приложению 3 к Правилам;
- проверка заявки администратором в течение 10 рабочих дней со дня ее регистрации и направление заявки на доработку заявителю (при наличии замечаний);
- включение программы микроквалификации в Реестр либо отклонение заявки администратором на основании решения Комиссии.
Рассмотрение заявок по программам микроквалификаций осуществляется Комиссией в порядке, предусмотренном пунктом 7 Правил.
Доработанная заявка по программе микроквалификации повторно рассматривается администратором в порядке, предусмотренном подпунктами 2 и 3 части первой настоящего пункта.
Заявки по программам микроквалификаций рассматриваются без направления на экспертизу эксперту. Пункты 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 21 и 23 Правил к рассмотрению заявок по программам микроквалификаций не применяются.
Обновление программ микроквалификаций, включенных в Реестр, осуществляется администратором без направления на экспертизу эксперту.
Указывается, что в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки администратор проводит проверку полноты сведений и правильности заполнения заявки на соответствие государственным общеобязательным стандартам высшего и послевузовского образования, национальной рамке квалификаций или отраслевым рамкам квалификаций.
Заявка направляется администратором на экспертизу при соответствии требованиям настоящего пункта. Некорректно заполненная заявка возвращается заявителю для доработки (не более одного раза) с указанием причины.
Список экспертов для проведения экспертизы программ утверждается приказом руководителя администратора.
Экспертиза программ высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" осуществляется уполномоченным органом в области здравоохранения с участием экспертов из числа лиц, представленных указанным уполномоченным органом и включенных в список экспертов для проведения экспертизы программ.
По результатам экспертизы программ высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" уполномоченный орган в области здравоохранения дает экспертное заключение.
Также уточняется, что эксперт проводит оценку программы на соответствие ГОСО, национальной рамке квалификаций и отраслевым рамкам квалификаций, профессиональным стандартам (при их наличии).
Программы бакалавриата по области образования "Педагогические науки" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам дошкольного воспитания и обучения, начального, основного среднего и общего среднего, технического и профессионального, послесреднего образования.
Программы по области образования "Здравоохранение" оцениваются на соответствие Государственным общеобязательным стандартам по уровням образования в области здравоохранения.
Оценка программ осуществляется в целях включения или обновления образовательной программы в Реестре на основании и в пределах сведений, содержащихся в заявке.
Программа заявителя включается в Реестр при:
- наличии положительных заключений экспертов, а по программам высшего и послевузовского образования по области образования "Здравоохранение" также наличии положительного экспертного заключения уполномоченного органа в области здравоохранения;
- коэффициенте влияния на формирование результатов обучения, рассчитываемом в цифровой системе по результатам экспертной оценки степени соотнесения дисциплин образовательной программы с ожидаемыми результатами обучения, составляющем не менее 75%;
- максимальном количестве доработок программы – не более двух раз, в том числе не более одной доработки – по замечаниям администратора и не более одной доработки – по замечаниям экспертов.
Указывается, что коэффициент влияния на формирование результатов обучения отражает степень соотнесения дисциплин образовательной программы с ожидаемыми результатами обучения и не является показателем соответствия образовательной программы требованиям ГОСО.
Исключение программы из Реестра производится администратором при наличии одного из следующих случаев:
- заявления заявителя (в произвольной форме) об исключении программы из Реестра с приложением выписки из протокола заседания коллегиального органа заявителя с указанием причины (утрата актуальности программы, отсутствие контингента обучающихся в течение последних четырех лет);
- лишения лицензии, приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующему направлению подготовки заявителя на основе официально представленной информации уполномоченного органа в области науки и высшего образования или вступившего в законную силу решения суда;
- отзыва аккредитации программы или принятия решения "не аккредитовать программу" аккредитационным органом, включенным в Реестр признанных аккредитационных органов, на основе официально представленной им информации;
- отсутствия обновления программы в течение одного календарного года при внесении изменений или дополнений в ГОСО, отраслевую рамку квалификаций или профессиональные стандарты, за исключением случая реализации образовательной программы исключительно в целях завершения обучения контингента обучающихся с последующим ее исключением из Реестра по заявке заявителя.
При этом дополнено, что программа подлежит автоматическому исключению из Реестра при отсутствии лицензии или приложения к лицензии на занятие образовательной деятельностью по соответствующему направлению подготовки в течение 12 месяцев после включения программы в Реестр.
Информирование заявителя о предстоящем автоматическом исключении программы из Реестра осуществляется посредством цифровой системы в автоматическом режиме не менее чем за 30 календарных дней до даты исключения.
Приказ вводится в действие с 1 ноября 2026 года.