Режиссера Ларса фон Триера поместили в медцентр из-за болезни Паркинсона

Датский кинорежиссер Ларс фон Триер, страдающий болезнью Паркинсона, помещен в центр по уходу за больными. Он сообщил о своем состоянии еще в 2022 году, в возрасте 66 лет, но сейчас его состояние ухудшилось, сообщает Zakon.kz.

Один из крупнейших имен в современном авторском кино, фон Триер снял более 14 полнометражных фильмов, часто тревожных и жестоких.

Его авторству принадлежат такие кинокартины, как "Догвилль", "Танцующая в темноте", "Дом, который построил Джек", "Нимфоманка", "Антихрист", "Меланхолия" и другие.

"В настоящее время Ларс находится в медицинском центре, который может предоставить ему лечение и уход, необходимые в его состоянии", – написала в Instagram продюсер Zentropa Луиза Вест.

Отец четверых детей написал в 2023 году в ныне удаленном посте в Instagram, что "если повезет, у него еще останется несколько достойных фильмов".

В сентябре проект под названием "После", режиссером которого должен был стать фон Триер, получил от Датского института кино (DFI) грант в размере 192 тыс. долларов, но видимо проект не будет реализован.

Болезнь Паркинсона – заболевание головного мозга, которое затрудняет двигательную активность и вызывает психические нарушения, расстройства сна, боли и другие проблемы со здоровьем.В большом числе случаев болезнь Паркинсона приводит к инвалидности и потребности в посторонней помощи. У многих людей с болезнью Паркинсона также развивается деменция.

Ранее стало известно, что звезда "Чужого" сыграет роль в полнометражке "Мандалорец и Грогу".