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Культура и шоу-бизнес

Звезда "Чужого" сыграет роль в полнометражке "Мандалорец и Грогу"

Сигурни Уивер сыграет роль в полнометражке &quot;Мандалорец и Грогу&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 11.02.2025 04:20 Фото: The Hollywood Reporter
75-летняя американская актриса Сигурни Уивер, известная по фильму "Чужой", призналась, что не задумывалась о роли во вселенной "Звездных войн", но предложение сыграть в полнометражном фильме "Мандалорец и Грогу" ее заинтересовало, сообщает Zakon.kz.

По словам актрисы, причиной интереса стала не эпическая история или культовый статус франшизы, а маленький зеленый герой.

"Я получила возможность сыграть в сценах с Грогу, и, наверное, именно поэтому согласилась. Он настоящий маленький бунтарь. Думаю, зрителям будет интересно увидеть, как он повзрослел и на что теперь способен. В сериале мы привыкли видеть его как милого, но уязвимого персонажа, а теперь он раскроется с новой стороны", – рассказала актриса в интервью GamesRadar+.

Хотя в сериале "Мандалорец" Уивер не появлялась, в фильме ей досталась важная роль. Скорее всего, она сыграет полковника Бишоп из Новой Республики – влиятельную военную, отправляющую Дина Джарина на новое задание.

Фильм станет первым полнометражным проектом во вселенной "Мандалорца" и продолжит сюжет сериала. Постановкой занимается Джон Фавро, сценарист и создатель оригинального шоу. Премьера "Мандалорца и Грогу" запланирована на май 2026 года.

Ранее мы писали, что Вин Дизель и Мишель Родригес прорекламировали мороженое.

Аксинья Титова
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