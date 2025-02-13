Многодетный Арман Давлетяров показал человека, из-за которого начал иначе смотреть на жену

Ведущий казахстанского телеканала Jibek Joly TV и советник ТРК президента РК Арман Давлетяров 13 февраля 2025 года посвятил трогательный пост своей единственной дочери. Многодетный отец заявил, что именно после рождения Айи он начал иначе смотреть на супругу Мавжуду, сообщает Zakon.kz.

Видеоролик, опубликованный в Instagram, приурочен ко дню рождения наследницы 54-летнего заслуженного деятеля Казахстана.

Сегодня Айе исполняется девять лет.

"С рождением дочери мужчина меняется. Он начинает иначе смотреть на жену, глубже осознавать ее роль. И по-другому относится к женщинам в целом, ведь однажды его дочь тоже станет чьей-то женой, чьей-то опорой. После четырех сыновей я думал, что знаю все о родительстве. Но дочь – это другая история. Это тонкость, глубина, доверие, которое нельзя предавать. Это любовь, которая не требует слов. Мы, мужчины, берем чужую дочь в жены и обещаем сделать ее счастливой. Но однажды и нам придется отпустить свою. Как говорится, вернуть долг. И тогда важно, чему мы ее научили: знать себе цену, любить, уважать, быть уважаемой. Но главное – жить с верой и любовью к Всевышнему, что дает силу и внутреннюю гармонию", – написал Давлетяров под публикацией.

По словам Армана, отцовство – это не только защита, но и пример.

"Дочь смотрит на отца и через него понимает, как должен выглядеть мужчина, достойный ее любви. И этот урок она унесет с собой в жизнь. Вы что думаете об этом? Айя – моя маленькая копия, согласны?" – обратился к подписчикам Давлетяров, опубликовав видеоролик с единственной дочерью.

Фолловеры, которых у Армана более 1,2 млн, поздравили Айю с днем рождения, пожелав ей счастья и здоровья. Также некоторые из них согласились, что единственная наследница – копия Давлетярова, но большинство отметили, что дочь сильно похожа на бабушку:

"С днем рождения доченьки!"

"Очень похожа на вашу маму".

"Бабушкина копия! Поздравляем".

"Поздравляем, пусть будет счастливой".

"Айя – копия отца и сильно похожа на бабушку".

"Как же мило! С днем рождения вашей доченьки, счастья ей и здоровья! Пусть исполняются все ее желания и мечты".

Отметим, что Арман и Мавжуда поженились 22 августа 2003 года. Супруги воспитывают пятерых детей: четверых сыновей и дочь.

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