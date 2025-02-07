"Когда я умру, не плачь": 54-летний Арман Давлетяров растрогал поклонников новой публикацией

Ведущий казахстанского телеканала Jibek Joly TV и советник ТРК президента РК Арман Давлетяров вновь опубликовал видео с матерью, которой не стало в июле 2022 года, и пожелал поклонникам благословенной пятницы, сообщает Zakon.kz.

54-летний заслуженный деятель Казахстана поделился в Instagram роликом, в котором мама ему сказала:

"Когда наступит время и я умру, не плачь и не переживай. У тебя может подняться давление и ты можешь заболеть. У тебя есть семья и дети. Я тобой довольна. Ты свой сыновий долг выполнил".

Давлетяров подчеркнул, что в этих словах родительницы "и любовь, и прощание, и бесконечная материнская забота".

"Даже говоря о своем уходе, мама думает не о себе, а о тебе. Чтобы ты не переживал, чтобы у тебя не поднялось давление, чтобы ты жил ради своей семьи. А мы? Мы часто думаем, что успеем. Успеем прийти, позвонить, обнять, сказать теплые слова… Но однажды жизнь нас сталкивает с жестокой правдой: время не ждет. Оно забирает, не спрашивая, готов ты или нет. Да к этому и не возможно подготовиться. Наступает утро, когда ты просыпаешься, а ее уже нет. Заходишь в дом, где все так же стоит ее чашка, лежат ее вещи, но ее самой уже нет. Тишина режет слух, и ты ловишь себя на мысли: "Как же я хочу услышать ее голос… хотя бы еще раз обнять и поцеловать", – написал Арман.

По его словам, в этот момент приходит понимание, что самая великая награда в жизни – услышать при жизни от матери:

"Я тобой довольна".

После Давлетяров обратился к своим подписчикам:

"Пока у вас есть возможность – не ждите. Обнимите свою маму. Поцелуйте ее руки. Скажите ей все, что есть в сердце. Пусть она радуется за вас сейчас, а не молчит в фотографиях потом. Берегите свою маму. Пока она рядом... С благословенной пятницей. Жума кабыл болсын".

Слова Армана отозвались в душе его фолловеров, некоторые из них не смогли сдержать слез:

"Слезы текут".

"Ваша дочка сильно похожа на маму. Хвала Всевышнему".

"Мой золотой Арман! Тронул до слез! Я сразу своего покойного папу вспомнила. Матушка, слава Аллаху, жива и здорова! Я бы очень хотела, чтобы мой сын относился ко мне, как ты к своей маме! Пусть Всевышний будет доволен тобой!"

"Арман мырза, у вас золотая мама, каждый раз со слезами смотрю, ее слова до сердца доходят. У нее хороший сын! Я тоже желаю, чтобы мой сын был духовно развит и всегда уважал родителей, как вы. Вашу книгу "Айман ана" прочитала, отличная книга, желаю всем прочесть!"

Материал по теме Арман Давлетяров сменил образ

13 июля 2022 года Арман Давлетяров сообщил, что не стало его матери. После этого он объявил, что отдаст отчий дом, в котором родился, под строительство мечети. В июне 2024 года он выпустил книгу о матери под названием "Мама-Айман".