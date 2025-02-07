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Культура и шоу-бизнес

"Когда я умру, не плачь": 54-летний Арман Давлетяров растрогал поклонников новой публикацией

&quot;Когда я умру, не плачь&quot;: 54-летний Арман Давлетяров растрогал поклонников новой публикацией, фото - Новости Zakon.kz от 07.02.2025 11:53 Фото: Instagram/arman_dav
Ведущий казахстанского телеканала Jibek Joly TV и советник ТРК президента РК Арман Давлетяров вновь опубликовал видео с матерью, которой не стало в июле 2022 года, и пожелал поклонникам благословенной пятницы, сообщает Zakon.kz.

54-летний заслуженный деятель Казахстана поделился в Instagram роликом, в котором мама ему сказала:

"Когда наступит время и я умру, не плачь и не переживай. У тебя может подняться давление и ты можешь заболеть. У тебя есть семья и дети. Я тобой довольна. Ты свой сыновий долг выполнил".

Давлетяров подчеркнул, что в этих словах родительницы "и любовь, и прощание, и бесконечная материнская забота".

"Даже говоря о своем уходе, мама думает не о себе, а о тебе. Чтобы ты не переживал, чтобы у тебя не поднялось давление, чтобы ты жил ради своей семьи. А мы? Мы часто думаем, что успеем. Успеем прийти, позвонить, обнять, сказать теплые слова… Но однажды жизнь нас сталкивает с жестокой правдой: время не ждет. Оно забирает, не спрашивая, готов ты или нет. Да к этому и не возможно подготовиться. Наступает утро, когда ты просыпаешься, а ее уже нет. Заходишь в дом, где все так же стоит ее чашка, лежат ее вещи, но ее самой уже нет. Тишина режет слух, и ты ловишь себя на мысли: "Как же я хочу услышать ее голос… хотя бы еще раз обнять и поцеловать", – написал Арман.

По его словам, в этот момент приходит понимание, что самая великая награда в жизни – услышать при жизни от матери:

"Я тобой довольна".

После Давлетяров обратился к своим подписчикам:

"Пока у вас есть возможность – не ждите. Обнимите свою маму. Поцелуйте ее руки. Скажите ей все, что есть в сердце. Пусть она радуется за вас сейчас, а не молчит в фотографиях потом. Берегите свою маму. Пока она рядом... С благословенной пятницей. Жума кабыл болсын".

Слова Армана отозвались в душе его фолловеров, некоторые из них не смогли сдержать слез:

  • "Слезы текут".
  • "Ваша дочка сильно похожа на маму. Хвала Всевышнему".
  • "Мой золотой Арман! Тронул до слез! Я сразу своего покойного папу вспомнила. Матушка, слава Аллаху, жива и здорова! Я бы очень хотела, чтобы мой сын относился ко мне, как ты к своей маме! Пусть Всевышний будет доволен тобой!"
  • "Арман мырза, у вас золотая мама, каждый раз со слезами смотрю, ее слова до сердца доходят. У нее хороший сын! Я тоже желаю, чтобы мой сын был духовно развит и всегда уважал родителей, как вы. Вашу книгу "Айман ана" прочитала, отличная книга, желаю всем прочесть!"

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13 июля 2022 года Арман Давлетяров сообщил, что не стало его матери. После этого он объявил, что отдаст отчий дом, в котором родился, под строительство мечети. В июне 2024 года он выпустил книгу о матери под названием "Мама-Айман".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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