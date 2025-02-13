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Культура и шоу-бизнес

30-летняя дружба Буйнова c Расторгуевым растопила сердца поклонников

30-летняя дружба Буйнова и Расторгуева впечатлила поклонников, фото - Новости Zakon.kz от 13.02.2025 15:56 Фото: Instagram/gruppa.lube, Instagram/buinovofficial
Народный артист России Александр Буйнов решил поделиться с поклонниками деталями одной важной для него встречи. Как оказалось, исполнитель хита "Финансы поют романсы" увиделся с бессменным лидером и солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым, сообщает Zakon.kz.

Встреча двух артистов состоялась 12 февраля 2025 года.

"Представляете, уже тридцать лет дружим. Наговорились от души", – уточнил Буйнов в подписи к публикации.

Также он рассказал, что в перерыве музыканты решили вспомнить любимые рок-н-ролльные шедевры The Beatles.

"Все мы выросли на этой музыке. Советую послушать The Beatles – Don’t Let Me Down (Не подведи меня)", – добавил исполнитель песни "Пустой бамбук".

В свою очередь комментаторы поблагодарили за музыкальный совет.

  • Дружба крепкая не сломается.
  • Обожаю Расторгуева, раньше его песни наизусть знала.
  • Наблюдать за вами одно удовольствие.
  • Прекрасная встреча, замечательные артисты.
  • Здорово, что есть такая дружба.
  • Дружба, проверенная временем, как круто.
  • Хорошие люди рядом, – также пишут пользователи Сети.

Ранее мы сообщали, что 58-летняя российская исполнительница известного шлягера "Аромат любви" Лада Дэнс выступила с интересным заявлением. Джазовая певица обвинила телеведущую Ольгу Бузову в краже своего главного хита "Девочка-ночь" (Baby Tonight).

Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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