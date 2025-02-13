30-летняя дружба Буйнова c Расторгуевым растопила сердца поклонников
Фото: Instagram/gruppa.lube, Instagram/buinovofficial
Народный артист России Александр Буйнов решил поделиться с поклонниками деталями одной важной для него встречи. Как оказалось, исполнитель хита "Финансы поют романсы" увиделся с бессменным лидером и солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым, сообщает Zakon.kz.
Встреча двух артистов состоялась 12 февраля 2025 года.
"Представляете, уже тридцать лет дружим. Наговорились от души", – уточнил Буйнов в подписи к публикации.
Также он рассказал, что в перерыве музыканты решили вспомнить любимые рок-н-ролльные шедевры The Beatles.
"Все мы выросли на этой музыке. Советую послушать The Beatles – Don’t Let Me Down (Не подведи меня)", – добавил исполнитель песни "Пустой бамбук".
В свою очередь комментаторы поблагодарили за музыкальный совет.
- Дружба крепкая не сломается.
- Обожаю Расторгуева, раньше его песни наизусть знала.
- Наблюдать за вами одно удовольствие.
- Прекрасная встреча, замечательные артисты.
- Здорово, что есть такая дружба.
- Дружба, проверенная временем, как круто.
- Хорошие люди рядом, – также пишут пользователи Сети.
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