30-летняя дружба Буйнова c Расторгуевым растопила сердца поклонников

Народный артист России Александр Буйнов решил поделиться с поклонниками деталями одной важной для него встречи. Как оказалось, исполнитель хита "Финансы поют романсы" увиделся с бессменным лидером и солистом группы "Любэ" Николаем Расторгуевым, сообщает Zakon.kz.

Встреча двух артистов состоялась 12 февраля 2025 года.

"Представляете, уже тридцать лет дружим. Наговорились от души", – уточнил Буйнов в подписи к публикации.

Также он рассказал, что в перерыве музыканты решили вспомнить любимые рок-н-ролльные шедевры The Beatles.

"Все мы выросли на этой музыке. Советую послушать The Beatles – Don’t Let Me Down (Не подведи меня)", – добавил исполнитель песни "Пустой бамбук".

В свою очередь комментаторы поблагодарили за музыкальный совет.

Дружба крепкая не сломается.

Обожаю Расторгуева, раньше его песни наизусть знала.

Наблюдать за вами одно удовольствие.

Прекрасная встреча, замечательные артисты.

Здорово, что есть такая дружба.

Дружба, проверенная временем, как круто.

Хорошие люди рядом, – также пишут пользователи Сети.

